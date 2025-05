Estes hábitos estão te fazendo engordar: veja quais são e como parar

Alguns hábitos podem ajudar pessoas que querem perder peso com o efeito contrário, já que são métodos para engodar sem perceber.

Atualmente, mais da metade da população adulta no Brasil convive com o excesso de peso. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 59% dos brasileiros apresentam sobrepeso ou obesidade, sendo que apenas 11% contam com diagnóstico médico formal.

Esse dado revela não apenas uma realidade crescente, mas também um problema silencioso que avança sem o devido acompanhamento clínico. Ainda segundo estudos recentes, 26% dos adultos já se enquadram na faixa de obesidade, o que acende um alerta sobre os impactos para a saúde pública.

A tendência preocupa, pois se mantido o ritmo atual, em apenas duas décadas cerca de 75% da população poderá estar acima do peso. Entender o que causa esse avanço e como evitá-lo se tornou essencial para preservar o bem-estar físico e emocional dos brasileiros.

Não aguenta mais engordar sem perceber? Então elimine estes hábitos da sua vida. / Fonte: @Bru-nO no Pixabay

Hábitos que te fazem engordar sem perceber

Engordar não ocorre apenas por exageros visíveis na alimentação ou falta de atividade física. Muitos hábitos cotidianos, considerados inofensivos ou até normais, contribuem de forma silenciosa para o ganho de peso ao longo do tempo.

A falta de atenção a detalhes como horários, escolhas alimentares e qualidade do sono pode impactar diretamente o metabolismo e favorecer o acúmulo de gordura corporal. Por isso, identificar essas práticas e corrigi-las a tempo faz toda a diferença no controle do peso e na prevenção de doenças associadas.

Saiba mais: Precisa repor a Vitamina D? Veja métodos naturais para suplementar!

Comer em frente às telas

Um dos hábitos mais comuns e prejudiciais é comer enquanto assiste televisão ou utiliza o celular. Nesses momentos, o cérebro se distrai e deixa de registrar corretamente os sinais de saciedade, o que leva ao consumo exagerado sem que a pessoa perceba.

Além disso, a atenção reduzida faz com que a mastigação fique mais rápida e superficial, dificultando a digestão e promovendo desconforto. Refeições conscientes, feitas sem distrações, ajudam no controle da quantidade ingerida e melhoram a relação com a comida.

Dormir pouco ou mal

A privação de sono afeta diretamente os hormônios responsáveis pela fome e saciedade. Quando alguém dorme pouco, os níveis de grelina (hormônio que estimula o apetite) aumentam, enquanto a leptina (que sinaliza saciedade) diminui.

Com isso, o desejo por alimentos calóricos cresce, especialmente no período noturno. A má qualidade do sono também afeta o metabolismo, reduz a disposição para atividades físicas e compromete a regulação do peso corporal. Portanto, dormir bem é essencial para evitar o ganho de peso progressivo.

Pular o café da manhã

Embora pareça uma forma de economizar calorias, pular o café da manhã tende a causar o efeito oposto. Estudos mostram que quem não se alimenta ao acordar costuma sentir mais fome nas refeições seguintes, levando a exageros.

Além disso, o jejum prolongado desacelera o metabolismo e prejudica o desempenho cognitivo ao longo do dia. Um café da manhã equilibrado, com fontes de proteína, fibras e carboidratos complexos, ajuda a estabilizar os níveis de energia e a manter a saciedade.

Exagerar nos produtos ultraprocessados

Alimentos ultraprocessados são práticos, mas carregam grandes quantidades de açúcar, gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. Esses produtos, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos e pratos prontos, têm alto teor calórico e baixo valor nutricional.

O consumo frequente desses alimentos altera a microbiota intestinal, favorece a inflamação e contribui para o aumento do peso corporal. Optar por alimentos frescos e naturais sempre que possível reduz esses riscos e melhora a saúde como um todo.

Ficar sentado por muitas horas

O sedentarismo, especialmente em rotinas de trabalho que exigem longos períodos sentados, reduz o gasto calórico diário. Mesmo quem pratica exercícios regularmente pode ter prejuízos se passa muitas horas do dia parado.

A falta de movimento afeta a circulação, o metabolismo da glicose e o funcionamento muscular. Pequenas pausas para caminhar, alongar-se ou subir escadas ao longo do dia já ajudam a combater os efeitos negativos do tempo excessivo em frente ao computador ou ao sofá.

Veja mais: Você pode estar se envenenando sem saber: veja por que nunca deve reaquecer certos alimentos (e o arroz é um deles)

Métodos para parar de engordar e se manter saudável

Reverter o ganho de peso e preservar a saúde exige disciplina, mas não precisa de medidas extremas. Pequenas mudanças na rotina já produzem grandes resultados ao longo do tempo. O foco deve estar no equilíbrio, na consistência e no autoconhecimento.

Pratique atividades físicas regularmente : Inclua caminhadas, dança, ciclismo ou qualquer exercício prazeroso. O importante é manter o corpo em movimento com frequência, preferencialmente todos os dias.

: Inclua caminhadas, dança, ciclismo ou qualquer exercício prazeroso. O importante é manter o corpo em movimento com frequência, preferencialmente todos os dias. Tenha refeições equilibradas e evite dietas restritivas : Adote um cardápio variado com frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Evite cortar grupos alimentares sem orientação médica.

: Adote um cardápio variado com frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Evite cortar grupos alimentares sem orientação médica. Hidrate-se ao longo do dia : Beber água melhora a digestão, reduz o apetite e favorece o metabolismo. Estabeleça metas diárias para garantir a ingestão adequada.

: Beber água melhora a digestão, reduz o apetite e favorece o metabolismo. Estabeleça metas diárias para garantir a ingestão adequada. Planeje suas refeições e evite o improviso : Ter opções saudáveis prontas reduz as chances de escolher alimentos calóricos por impulso ou conveniência.

: Ter opções saudáveis prontas reduz as chances de escolher alimentos calóricos por impulso ou conveniência. Cuide da saúde emocional: Ansiedade, estresse e tristeza podem levar à compulsão alimentar. Busque apoio psicológico, se necessário, e inclua momentos de lazer na rotina.

Adotar essas atitudes com regularidade ajuda a interromper o ciclo de engordar sem perceber e promove um estilo de vida mais leve, equilibrado e duradouro.

Veja outros: Quer perder peso? Conheça as plantas que ajudam a emagrecer e saiba como plantá-las em casa!