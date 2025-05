Enem vai voltar a servir como certificado de conclusão: veja as mudanças deste ano

O Enem, que estava sendo mais utilizado como forma de acesso ao ensino superior, deve retornar às raízes ao certificar conclusão do Ensino Médio.

O Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, é a principal avaliação educacional do Brasil voltada aos estudantes do final da educação básica. Criado em 1998, o exame passou a ser utilizado como critério de acesso ao ensino superior.

Com ele, era possível o ingresso em universidades públicas por meio do Sisu, bolsas pelo Prouni e financiamento estudantil pelo Fies. Ao longo dos anos, o Enem também se tornou essencial para medir a qualidade do ensino médio e para planejar políticas públicas.

Milhões de estudantes realizam a prova anualmente, e, com as constantes atualizações promovidas pelo Ministério da Educação, o Enem permanece como um instrumento estratégico tanto para a vida acadêmica quanto para a inclusão social e profissional de milhares de brasileiros.

Enem vai voltar a certificar conclusão do Ensino Médio

Uma das grandes novidades do Enem 2025 será a retomada da função de certificação de conclusão do ensino médio, algo que muitos estudantes aguardavam há anos. O MEC anunciou que candidatos que não terminaram formalmente os estudos poderão, por meio do exame, obter o certificado.

Essa mudança amplia o papel do Enem e beneficia pessoas que, por diferentes motivos, não conseguiram concluir essa etapa de forma convencional. A decisão consta em edital publicado em edição extra do Diário Oficial da União e marca o retorno dessa possibilidade após sua suspensão em edições anteriores.

Além disso, o Enem 2025 terá inscrições pré-preenchidas para os concluintes do ensino médio das redes públicas. Isso significa que esses alunos já aparecerão no sistema com dados previamente registrados, facilitando o processo de inscrição.

Mesmo assim, os candidatos devem confirmar a participação dentro do prazo estipulado, acessando a Página do Participante. Essa novidade representa um avanço significativo na organização do exame e no atendimento às necessidades dos estudantes da rede pública.

O edital também reforça que candidatos de baixa renda, bolsistas integrais de escolas privadas e inscritos no CadÚnico puderam solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que o pedido tenha sido feito entre 14 e 25 de abril. Os resultados dessas solicitações foram divulgados no dia 12 de maio.

Para os demais, a taxa será de R$ 85. A inscrição, mesmo para os que obtiveram a isenção, deve ser realizada normalmente durante o período oficial. Essa etapa é obrigatória para garantir a participação na edição de 2025.

Cronograma oficial do Enem 2025

O cronograma do Enem 2025 foi confirmado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e inclui etapas importantes que exigem atenção dos candidatos. Abaixo estão os principais prazos e datas, que devem ser respeitados rigorosamente.

Período de inscrições : De 26 de maio a 6 de junho. Todos os candidatos devem acessar o site enem.inep.gov.br/participante para preencher ou confirmar os dados e finalizar a inscrição.

: De 26 de maio a 6 de junho. Todos os candidatos devem acessar o site enem.inep.gov.br/participante para preencher ou confirmar os dados e finalizar a inscrição. Pagamento da taxa de inscrição : Para quem não teve isenção, o valor de R$ 85 deve ser pago até o dia 7 de junho, por boleto gerado no sistema. O não pagamento anula a inscrição.

: Para quem não teve isenção, o valor de R$ 85 deve ser pago até o dia 7 de junho, por boleto gerado no sistema. O não pagamento anula a inscrição. Aplicação das provas : Na maior parte do país, as provas ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro. Em Belém, Ananindeua e Marituba, as datas serão 30 de novembro e 7 de dezembro, devido ao calendário do Círio de Nazaré.

: Na maior parte do país, as provas ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro. Em Belém, Ananindeua e Marituba, as datas serão 30 de novembro e 7 de dezembro, devido ao calendário do Círio de Nazaré. Horários das provas : Abertura dos portões: 12h Fechamento dos portões: 13h Início das provas: 13h30 Término no primeiro dia: 19h Término no segundo dia: 18h30

É essencial que os participantes cheguem ao local com antecedência, levem documento oficial com foto e caneta preta de material transparente. Qualquer erro nessa etapa pode inviabilizar a participação.

Como funcionam as provas?

O Enem 2025 manterá o modelo tradicional dividido em dois domingos consecutivos. Cada dia foca em áreas diferentes do conhecimento, exigindo preparação específica por parte dos candidatos. A estrutura da prova segue os moldes do Ensino Médio brasileiro.

No primeiro domingo, em 9 de novembro, os participantes responderão a 45 questões de Linguagens (40 de Língua Portuguesa e 5 de Língua Estrangeira, que pode ser Inglês ou Espanhol) e 45 questões de Ciências Humanas, que envolvem História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Além disso, os estudantes terão que elaborar uma redação, que representa uma das partes mais importantes da prova. O tempo total será de 5 horas e 30 minutos, considerando o nível de exigência das questões e o texto dissertativo.

Já no segundo domingo, em 16 de novembro, os candidatos enfrentarão 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, que incluem Física, Química e Biologia. O tempo de prova neste dia será de 5 horas. Essa etapa costuma ser considerada a mais técnica e desafiadora.

Como as questões são interdisciplinares, o domínio de conceitos básicos e a capacidade de raciocínio lógico fazem toda a diferença no desempenho. A estrutura do Enem foi pensada para avaliar não apenas a memorização de conteúdo, mas a capacidade de análise, interpretação e aplicação do conhecimento.

