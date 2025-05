Cansado de tanta propaganda na web? Veja como bloquear anúncios no Chrome com poucos cliques!

Para bloquear anúncios no Chrome, basta saber como utilizar as ferramentas que o próprio navegador já possui e que estão disponíveis para todos.

Durante a navegação na internet, poucos elementos causam tanto incômodo quanto anúncios invasivos que interrompem a leitura, atrasam o carregamento das páginas e forçam interações indesejadas. Seja por meio de pop-ups repentinos, vídeos automáticos ou banners que cobrem quase toda a tela.

Em muitos casos, elas não apenas atrapalham, mas também prejudicam o desempenho dos dispositivos e colocam em risco a segurança digital. Por isso, encontrar soluções práticas para limitar ou até eliminar esse tipo de conteúdo se tornou uma necessidade.

Felizmente, existem recursos integrados em navegadores modernos que ajudam nesse processo. Um dos mais populares, o Google Chrome, já oferece uma ferramenta nativa que atua diretamente nesse problema, sem exigir instalações adicionais.

Quer bloquear anúncios no Chrome para evitar inconveniências? Veja como funciona. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Google Chrome tem bloqueador próprio de anúncios

O Google Chrome oferece, nativamente, um sistema de bloqueio de anúncios integrado ao navegador, tanto em sua versão para computadores quanto para dispositivos móveis. Essa funcionalidade não exige a instalação de extensões ou aplicativos adicionais, o que facilita a sua ativação e uso no dia a dia.

Desenvolvido com base nos critérios da Better Ads Standards, esse bloqueador identifica e impede anúncios que afetam negativamente a experiência do usuário. Ao ativá-lo, o navegador começa a filtrar conteúdos invasivos de forma automática, tornando a navegação mais limpa e organizada.

Entre os principais tipos de publicidade que o Chrome bloqueia estão os pop-ups que aparecem sem aviso, os vídeos com reprodução automática e os banners que cobrem partes significativas da tela. Esses formatos não apenas comprometem a usabilidade do site, mas também causam distrações constantes.

Além disso, o Chrome considera inadequados os anúncios que forçam o usuário a esperar por uma contagem regressiva antes de acessar o conteúdo. Com isso, o navegador prioriza uma internet mais agradável, rápida e funcional, mesmo sem eliminar totalmente todas as propagandas.

Dá para bloquear qualquer anúncio com ele?

Embora o bloqueador nativo do Chrome ofereça uma solução eficiente contra os anúncios mais incômodos, ele não consegue eliminar todos os formatos publicitários. Muitos anúncios que seguem os padrões estabelecidos pela Better Ads continuam sendo exibidos, mesmo após a ativação do bloqueio.

Essa limitação ocorre porque o navegador busca equilibrar a experiência do usuário com a sustentabilidade dos sites, que muitas vezes dependem da publicidade para manter suas atividades. Por isso, o bloqueio foca apenas nos formatos mais invasivos.

Para quem deseja bloquear todos os anúncios, inclusive os personalizados e os que aparecem em plataformas como YouTube e redes sociais, a alternativa mais eficaz é instalar uma extensão dedicada. Ferramentas como AdBlock e uBlock Origin oferecem um nível de filtragem muito mais rigoroso.

Essas extensões permitem personalizar regras de bloqueio, adicionar listas específicas e até criar filtros por site, o que garante controle total sobre o que aparece na tela. Assim, quem busca uma experiência completamente livre de anúncios pode combinar o bloqueador do Chrome com essas soluções externas.

Como bloquear anúncios no Chrome pela web

Ativar o bloqueador de anúncios no navegador Chrome no computador é um processo simples, acessível e totalmente gratuito. Para iniciar, o usuário deve abrir o Chrome e clicar nos três pontos localizados no canto superior direito da janela.

Em seguida, é necessário acessar a opção “Configurações” e selecionar a aba “Privacidade e segurança”, que concentra as funções de proteção de dados e controle de conteúdo. Dentro dessa seção, basta clicar em “Configurações do site” para visualizar as permissões disponíveis.

Ao rolar a página até encontrar “Mais configurações de conteúdo”, o usuário verá a opção “Anúncios invasivos”, onde deve clicar para acessar as preferências. Nessa etapa, é fundamental marcar a opção de bloqueio para garantir que o navegador filtre automaticamente os anúncios considerados inadequados.

Após essa configuração, o Chrome passará a aplicar as regras definidas pelo Better Ads Standards em todas as páginas acessadas. Assim, o uso da internet se torna mais leve, com menos interrupções e maior agilidade no carregamento dos sites.

Como bloquear anúncios do Chrome pelo celular

Para bloquear anúncios no Chrome pelo celular, o procedimento também segue uma lógica bastante intuitiva. Após abrir o navegador no dispositivo móvel, o usuário deve tocar nos três pontos no canto superior direito da tela e acessar a opção “Configurações”.

Em seguida, é necessário procurar por “Configurações do site”, onde ficam armazenadas todas as preferências de exibição e comportamento do navegador no aparelho. Entre as opções apresentadas, está “Anúncios invasivos”, que controla o bloqueio de publicidade direta.

Ao encontrar essa opção, o usuário deve desativar a chave de permissão, garantindo que o Chrome bloqueie automaticamente os anúncios intrusivos. Essa medida reduz a exibição de vídeos automáticos, pop-ups e banners exagerados durante a navegação no celular.

Além disso, esse recurso contribui para uma experiência mais confortável, especialmente em redes móveis com conexão limitada. Dessa forma, ativar o bloqueador no celular representa uma solução prática para evitar interrupções durante a navegação em qualquer lugar.

