Se você tem um destes 5 tipos de dores de cabeça, é bom investigar: pode ser algo grave!

As dores de cabeça podem ter várias causas, desde uma desidratação no dia até uma doença crônica. Por isso é importante investigá-las.

As dores de cabeça fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, mas nem sempre recebem a devida atenção. Embora em muitos casos representem apenas um incômodo passageiro, elas também podem ser sinais de desequilíbrios mais sérios no organismo.

Ignorar a frequência, a intensidade e os sintomas associados pode levar a complicações graves, dificultando o diagnóstico precoce de doenças que afetam o sistema nervoso ou a saúde vascular. Além disso, o uso excessivo de analgésicos sem prescrição médica pode agravar o problema.

Por isso, reconhecer os diferentes tipos de dores de cabeça, suas causas e quando buscar ajuda médica é fundamental para proteger a saúde. A seguir, entenda como identificar as principais cefaleias e como tratá-las de forma eficiente e segura.

Muitas pessoas sofrem com dores de cabeça, mas algumas devem ser levadas mais a sério do que outras. / Fonte: @Drazen Zigic no Freepik

Cuidado com esses 5 tipos de dores de cabeça

As dores de cabeça podem ter origens distintas e apresentam características específicas. Identificar corretamente o tipo de cefaleia ajuda no tratamento adequado e na prevenção de novas crises. Abaixo, veja os cinco principais tipos e os fatores que podem desencadear cada um.

Cefaleia tensional

Esse é o tipo mais comum de dor de cabeça, geralmente descrita como uma pressão ou aperto ao redor da cabeça, especialmente nas têmporas e na nuca. A dor costuma ser leve a moderada e pode durar de 30 minutos a vários dias.

Estresse emocional, má postura, privação de sono e longas jornadas de trabalho estão entre os principais gatilhos, já que eles tensionam ainda mais o corpo. A tensão muscular no pescoço e nos ombros costuma contribuir para esse tipo de dor.

Enxaqueca (migraine)

A enxaqueca provoca dor intensa, pulsátil e localizada em um dos lados da cabeça, podendo durar de algumas horas até três dias. Essa dor frequentemente vem acompanhada de náusea, vômitos e sensibilidade à luz ou ao som.

Alguns pacientes apresentam aura visual ou alterações sensitivas antes do início da crise. Gatilhos comuns incluem alterações hormonais, jejum prolongado, consumo de certos alimentos (como chocolate e queijos), mudanças climáticas e estresse.

Cefaleia em salvas

Considerada uma das dores mais intensas que existem, a cefaleia em salvas afeta principalmente a região ao redor de um dos olhos. Ela ocorre em episódios curtos, de 15 minutos a três horas, mas pode se repetir várias vezes ao dia por semanas ou meses.

É mais comum em homens e costuma ocorrer no mesmo horário diariamente, como se fosse um programa agendado com o próprio corpo. Entre os fatores desencadeantes estão consumo de álcool, tabagismo e mudanças no ritmo do sono.

Cefaleia sinusal

Essa dor está associada à inflamação dos seios da face, muitas vezes causada por infecções ou alergias. A dor se localiza na testa, maçãs do rosto e ao redor dos olhos, e pode vir acompanhada de congestão nasal, coriza e febre.

Mudanças bruscas de temperatura, poluição, sinusite crônica ou episódios de gripe e resfriado funcionam como gatilhos para esse tipo de cefaleia, que tem ligação com esses problemas respiratórios. O tratamento exige atenção à causa da inflamação.

Cefaleia secundária

Diferente das anteriores, a cefaleia secundária não é uma condição isolada, mas um sintoma de outro problema de saúde. Pode surgir em casos de hipertensão grave, traumas na cabeça, infecções, uso de medicamentos ou tumores cerebrais.

Nesses casos, a dor costuma se manifestar de forma persistente ou progressiva e pode vir associada a outros sintomas, como alterações neurológicas, visão turva ou vômitos. É crucial investigar a causa com urgência devido aos riscos.

Saiba mais: Micro-ondas faz mal à saúde? Descubra o que é mito e o que é verdade

Como tratar as dores de cabeça corretamente?

O tratamento das dores de cabeça depende do tipo e da causa, mas adotar algumas estratégias gerais pode ajudar a aliviar os sintomas e prevenir novas crises. Confira abaixo cinco dicas essenciais para o cuidado adequado com a sua saúde.

Evite o uso excessivo de analgésicos

O consumo frequente de medicamentos sem orientação médica pode provocar cefaleia rebote. Sempre consulte um profissional antes de iniciar qualquer tratamento.

O consumo frequente de medicamentos sem orientação médica pode provocar cefaleia rebote. Sempre consulte um profissional antes de iniciar qualquer tratamento. Adote uma rotina de sono equilibrada

Dormir bem é fundamental para prevenir crises. Estabeleça horários fixos para dormir e acordar, evite telas antes de dormir e crie um ambiente tranquilo no quarto.

Dormir bem é fundamental para prevenir crises. Estabeleça horários fixos para dormir e acordar, evite telas antes de dormir e crie um ambiente tranquilo no quarto. Cuide da alimentação e da hidratação

Mantenha uma dieta equilibrada, evite longos períodos em jejum e consuma bastante água. Identifique alimentos que possam funcionar como gatilhos e evite-os.

Mantenha uma dieta equilibrada, evite longos períodos em jejum e consuma bastante água. Identifique alimentos que possam funcionar como gatilhos e evite-os. Pratique atividades físicas regularmente

Exercícios ajudam a reduzir o estresse, melhorar a circulação e diminuir a frequência das dores. Caminhadas, ioga e alongamentos são boas opções.

Exercícios ajudam a reduzir o estresse, melhorar a circulação e diminuir a frequência das dores. Caminhadas, ioga e alongamentos são boas opções. Evite situações de estresse intenso

O estresse é um dos principais fatores associados à cefaleia. Técnicas de respiração, meditação e pausas durante o trabalho ajudam a reduzir a tensão.

Quando as dores de cabeça podem ser perigosas?

Nem toda dor de cabeça é simples. Existem sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar atendimento médico imediatamente. Se a dor surgir de forma repentina e muito intensa, como uma “explosão” dentro da cabeça, pode ser sinal de um aneurisma ou AVC.

Quando a cefaleia vier acompanhada de febre alta, rigidez no pescoço, confusão mental ou perda de consciência, pode haver uma infecção grave ou meningite. Alterações visuais, dificuldade para falar, perda de força em um dos lados do corpo ou convulsões também devem ser investigadas com urgência.

Além disso, qualquer dor de cabeça que se torna frequente, interfere nas atividades diárias ou piora com o tempo exige avaliação médica. Também é preocupante quando a dor surge após um trauma na cabeça, especialmente se vier com vômitos ou sonolência.

Nesses casos, exames de imagem e acompanhamento especializado se tornam essenciais. O diagnóstico precoce pode evitar complicações graves e garantir o tratamento adequado. Por isso, embora muitas dores de cabeça sejam benignas, é essencial manter atenção aos sintomas.

Veja outros: Sim, existe transplante de fezes e ele pode ser a chave para a cura de várias doenças; entenda!