Como funciona o empréstimo consignado CLT e por que tantos trabalhadores estão aderindo? Veja agora

O empréstimo consignado CLT passou a ser oferecido aos trabalhadores do setor privado, com condições parecidas às dos servidores públicos. O modelo permite que as parcelas sejam descontadas diretamente do salário. Isso torna o processo mais seguro tanto para quem contrata quanto para quem empresta.

Nesse contexto, muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre como funciona essa linha de crédito. O empréstimo é voltado a pessoas com carteira assinada, inclusive negativados. A liberação depende de convênio entre a empresa e a instituição financeira.

Além disso, o valor das parcelas não pode ultrapassar um limite mensal, conhecido como margem consignável. Por isso, antes de contratar, é importante verificar o espaço disponível no contracheque para saber se o crédito pode ser aprovado.

Empréstimo consignado CLT já pode ser simulado no app da Carteira de Trabalho. Saiba quais bancos participam e como verificar sua margem disponível. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o empréstimo consignado CLT?

O empréstimo é descontado diretamente da folha de pagamento. Com isso, o banco tem mais garantia de receber, e o trabalhador consegue taxas menores do que em outras modalidades de crédito pessoal. Por isso, costuma ser mais acessível mesmo para quem está negativado.

A margem consignável é de até 35% para empréstimos e mais 5% para o cartão consignado. Ou seja, o total comprometido mensalmente não pode ultrapassar 40% da renda bruta. Isso ajuda a evitar dívidas maiores do que o orçamento permite.

Mas atenção: a empresa precisa ter convênio com o banco para que o funcionário possa contratar. Sem esse vínculo, o empréstimo não é liberado. Cada instituição tem uma lista de empresas conveniadas que pode ser consultada antes da simulação.

Como contratar o empréstimo passo a passo?

O processo pode começar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital: https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital . Nele, o trabalhador escolhe sua empresa, simula valores e número de parcelas. O sistema apresenta as opções disponíveis com taxas médias, e o usuário escolhe a que melhor se encaixa.

Após a simulação, basta seguir para a plataforma de contratação e preencher os dados solicitados. Em seguida, o pedido passa pela averbação, feita junto à Dataprev. Depois da aprovação, o dinheiro cai na conta indicada, geralmente por Pix.

Antes disso, é necessário ter em mãos alguns documentos. São eles: RG ou CNH, CPF, comprovante de residência recente, contracheque atualizado e dados bancários. Com tudo pronto, o processo costuma ser rápido e sem burocracia excessiva.

Compare taxas e bancos antes de contratar

A taxa de juros do empréstimo consignado CLT varia de banco para banco. Por isso, é recomendável comparar as condições oferecidas por diferentes instituições antes de escolher. O aplicativo da CTPS Digital ajuda nessa análise.

Entre os bancos que oferecem essa linha de crédito estão Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Nubank, Banco Pan e Meu Tudo. Cada um apresenta prazos, valores mínimos e máximos e taxas diferentes, o que pode influenciar na escolha.

Simular o empréstimo é importante para entender o valor da parcela e o total que será pago ao final do contrato. Além disso, a simulação mostra o CET (Custo Efetivo Total), que inclui juros, taxas e encargos cobrados no crédito.

O que pode interferir nas taxas de juros?

As taxas não são fixas e podem mudar por vários fatores. Um deles é o cenário econômico, já que a taxa Selic influencia diretamente no custo do crédito. Outro ponto é o perfil do trabalhador, como tempo de empresa e histórico financeiro, mesmo sem análise de score.

A política de cada instituição financeira também interfere. Por isso, o mesmo valor pode ter condições diferentes em dois bancos distintos. Consultar o site do Banco Central pode ajudar, já que ele publica rankings com as taxas por modalidade e instituição.

Ter acesso a essas informações facilita uma escolha mais segura. Mesmo sendo uma modalidade com juros menores, o empréstimo deve ser usado com cautela. O desconto direto em folha garante o pagamento, mas reduz o salário disponível mês a mês.