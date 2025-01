Agora vai ser R$ 1.518! Veja quando começa a cair o novo salário na sua conta

O salário mínimo de 2025 será ajustado para R$ 1.518. Entenda as regras de cálculo e veja quando o novo valor começará a ser pago.

O reajuste do salário mínimo é um dos temas mais aguardados e debatidos anualmente no Brasil. Em 2025, o valor foi estabelecido em R$ 1.518, marcando uma mudança importante na política de valorização do piso salarial nacional.

O aumento reflete a aplicação de uma regra de reajuste aprovada pelo Congresso, que combina o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado com um teto de aumento real de 2,5%, alinhado às diretrizes do governo para controle fiscal e sustentabilidade econômica.

O novo salário mínimo influencia diretamente os ganhos de milhões de trabalhadores e beneficiários de programas vinculados ao piso salarial, como aposentadorias e pensões do INSS.

Abaixo, veja mais detalhes sobre como o valor foi definido, as mudanças nas regras de reajuste e um histórico de como o salário mínimo tem evoluído ao longo das décadas.

Como o novo salário mínimo é definido?

Tradicionalmente, o reajuste do salário mínimo era baseado no INPC mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.

Para 2025, o índice do INPC foi de 4,84% e o PIB de 3,2%. No entanto, a nova metodologia de cálculo estabelece um teto de 2,5% para o aumento real, mesmo que o PIB tenha um desempenho acima dessa marca.

Assim, o novo valor foi calculado pela soma do INPC e 2,5%, resultando em R$ 1.517,34, arredondado para R$ 1.518.

Essa mudança faz parte de um pacote de medidas fiscais promovido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo é equilibrar o poder de compra dos trabalhadores com a saúde fiscal do país, garantindo que o aumento não pressione excessivamente os cofres públicos.

Embora a nova regra limite os ganhos reais, ela busca trazer previsibilidade e estabilidade para as contas governamentais.

Calendário de pagamento do novo salário

O novo valor de R$ 1.518 entra em vigor a partir de janeiro de 2025 e será aplicado aos salários pagos até o quinto dia útil de fevereiro.

A medida afetará diretamente a renda de trabalhadores que recebem o piso nacional, além de beneficiar aposentados e pensionistas do INSS que têm seus pagamentos vinculados ao salário mínimo.

Histórico do salário mínimo no Brasil

Desde sua criação em 1936, o salário mínimo tem sido um instrumento para proteger o poder de compra dos trabalhadores e reduzir desigualdades salariais. Veja a evolução dos reajustes nas últimas décadas:

2024: R$ 1.412 – aumento de 7,7%

R$ 1.412 – aumento de 7,7% 2023: R$ 1.302 (janeiro) / R$ 1.320 (maio) – aumentos de 7,5% e 1,4%

R$ 1.302 (janeiro) / R$ 1.320 (maio) – aumentos de 7,5% e 1,4% 2022: R$ 1.212 – aumento de 10,18%

R$ 1.212 – aumento de 10,18% 2011: R$ 545 – aumento de 5,88%

R$ 545 – aumento de 5,88% 2006: R$ 300 – aumento de 16,67%

R$ 300 – aumento de 16,67% 1994: R$ 70 – aumento de 8,04%

Ao longo dos anos, o salário mínimo tem sido ajustado de acordo com as condições econômicas e políticas do país. Ele é um reflexo das prioridades governamentais e das demandas sociais.