Confira o cronograma completo do INSS 2025 e como acessar seu benefício

INSS libera calendário de pagamentos para 2025. Confira as datas, horários e como consultar seu benefício pelo portal Meu INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos para 2025, trazendo previsibilidade para mais de 37 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios sociais.

Os pagamentos seguirão o padrão dos anos anteriores, sendo organizados conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Com início em janeiro e término em dezembro, o cronograma também inclui o pagamento do décimo terceiro salário, que será dividido em duas parcelas.

Beneficiários do INSS já podem conferir o calendário de pagamentos 2025. Saiba como verificar as datas e detalhes sobre o décimo terceiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?

O calendário do INSS organiza os pagamentos de maneira escalonada, com base no número final do benefício. Isso permite uma distribuição ordenada dos repasses ao longo de cada mês.

Beneficiários de contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, instituições conveniadas ao INSS, geralmente recebem primeiro.

Além disso, em casos de feriados ou finais de semana, os pagamentos são antecipados para o último dia útil anterior. Confira o calendário:

Calendário INSS 2025. (Foto: divulgação).

Aproveite e acompanhe:

Que horas o pagamento fica disponível na conta?

Os depósitos costumam estar disponíveis no início do expediente bancário, a partir das 8h no horário local. A liberação do valor pode variar de acordo com o banco responsável pelo pagamento.

Quando será pago o décimo terceiro salário do INSS?

O décimo terceiro salário continuará sendo pago em duas parcelas em 2025:

Primeira parcela: Prevista para os meses de agosto e setembro.

Prevista para os meses de agosto e setembro. Segunda parcela: Programada para novembro e dezembro.

As datas exatas para cada beneficiário seguem o número final do benefício, respeitando o cronograma oficial do INSS.

Como consultar o pagamento pelo portal ou aplicativo Meu INSS?

A consulta ao pagamento do benefício pode ser realizada de forma prática pelo site ou aplicativo Meu INSS. Siga os passos abaixo:

Acesse o portal ou aplicativo Meu INSS: disponível para Android e iOS. Faça login: insira seu CPF e senha cadastrada. Caso não tenha conta, crie uma pelo sistema gov.br. Selecione a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”: visualize a data, valor e banco responsável pelo depósito do próximo pagamento. Verifique detalhes: o serviço também permite tirar dúvidas e acompanhar eventuais atrasos ou problemas.

Dicas para garantir o recebimento sem contratempos