Já está DISPONÍVEL! Veja quando o INSS fará os pagamentos em 2025 e saiba como acessar

INSS divulga calendário de pagamento para 2025. Saiba quem tem direito, como consultar as datas e acessar seu benefício pelo site Meu INSS.

O calendário de pagamento do INSS para 2025 já está disponível, trazendo informações importantes para aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios previdenciários.

Divulgado oficialmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o cronograma segue a organização por números finais do cartão de benefício e abrange tanto quem recebe até um salário mínimo quanto aqueles com valores superiores.

Os pagamentos, que iniciam em janeiro, também serão ajustados conforme o novo salário mínimo, estimado em R$ 1.518 pelo Governo Federal.

Para facilitar o acesso às informações, o calendário pode ser consultado de forma prática no site ou aplicativo Meu INSS. Abaixo, detalhamos as principais datas e orientações para consulta.

Pagamentos do INSS em 2025 já têm datas definidas. Confira como consultar as informações pelo aplicativo e organize seus recebimentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o pagamento do INSS?

Anualmente, o INSS organiza o calendário de pagamentos de acordo com o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador (o número após o traço).

A separação ocorre para atender de forma ordenada os mais de 64 milhões de beneficiários, entre aposentados, pensionistas e segurados de outros auxílios.

Para quem recebe até um salário mínimo , o pagamento começa no dia 27 de janeiro de 2025.

, o pagamento começa no dia 27 de janeiro de 2025. Beneficiários com rendimentos acima de um salário mínimo terão os primeiros depósitos a partir do dia 3 de fevereiro.

Os pagamentos seguem escalonados, respeitando os números finais dos cartões, conforme descrito nos próximos tópicos.

Datas de pagamento para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: Primeiro pagamento em 27 de janeiro; último em 22 de dezembro de 2025.

Final 2: Primeiro pagamento em 28 de janeiro; último em 23 de dezembro de 2025.

Final 3: Primeiro pagamento em 29 de janeiro; último em 26 de dezembro de 2025.

Final 4: Primeiro pagamento em 30 de janeiro; último em 29 de dezembro de 2025.

Final 5: Primeiro pagamento em 31 de janeiro; último em 30 de dezembro de 2025.

Final 6: Primeiro pagamento em 3 de fevereiro; último em 2 de janeiro de 2026.

Final 7: Primeiro pagamento em 4 de fevereiro; último em 5 de janeiro de 2026.

Final 8: Primeiro pagamento em 5 de fevereiro; último em 6 de janeiro de 2026.

Final 9: Primeiro pagamento em 6 de fevereiro; último em 7 de janeiro de 2026.

Final 0: Primeiro pagamento em 7 de fevereiro; último em 8 de janeiro de 2026.

Datas de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: Primeiro pagamento em 3 de fevereiro; último em 2 de janeiro de 2026.

Finais 2 e 7: Primeiro pagamento em 4 de fevereiro; último em 5 de janeiro de 2026.

Finais 3 e 8: Primeiro pagamento em 5 de fevereiro; último em 6 de janeiro de 2026.

Finais 4 e 9: Primeiro pagamento em 6 de fevereiro; último em 7 de janeiro de 2026.

Finais 5 e 0: Primeiro pagamento em 7 de fevereiro; último em 8 de janeiro de 2026.

Consulta ao benefício e outras facilidades

Segurados do INSS podem consultar informações sobre pagamentos e situação dos benefícios de maneira rápida e prática.

O site https://www.meu.inss.gov.br/ e o aplicativo Meu INSS oferecem diversos serviços, permitindo que aposentados e pensionistas acessem o calendário de pagamentos e outros dados sem sair de casa.

Passo a passo para consulta pelo site ou aplicativo Meu INSS

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS. Faça login utilizando CPF e a senha cadastrada. Se preferir, clique em “Entrar com gov.br”. Na página inicial, localize o nome e o número do benefício para consulta. Acesse o menu “Calendário de Pagamentos” para verificar ou baixar as datas completas.

Outras opções de consulta

Por telefone : ligue para o número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

: ligue para o número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Agendamento presencial: embora não seja necessário para consulta básica, as agências do INSS também podem atender quem precisa de suporte para questões mais complexas.

Dicas para acompanhar o pagamento do benefício