Conheça os melhores destinos do mundo para passar a virada do ano

Lugares incríveis para celebrar o Réveillon com shows, cultura, fogos de artifício e experiências únicas ao redor do mundo e do Brasil

O Réveillon é mais do que uma simples passagem de ano; é um momento para renovar as energias, celebrar conquistas e criar memórias que durarão para sempre.

Seja em praias paradisíacas, cidades históricas ou grandes metrópoles, cada destino tem seu charme único e uma maneira especial de comemorar a chegada do novo ciclo.

Desde as vibrantes festas no Brasil até os espetáculos grandiosos em cidades internacionais, há opções para todos os gostos. Confira algumas das melhores escolhas para viver essa experiência de forma única e memorável.

Lugares no Brasil e no mundo escolhidos para passar a virada do ano – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Rio de Janeiro: tradição e espetáculo em Copacabana

A queima de fogos na praia de Copacabana é um dos eventos mais emblemáticos do Réveillon mundial. Milhões de pessoas se reúnem para assistir ao show de luzes que ilumina o céu sobre o mar, acompanhadas por apresentações musicais gratuitas.

Além de Copacabana, bairros como Ipanema e Barra da Tijuca também oferecem festas animadas para todos os públicos. O uso de roupas brancas, tradição brasileira para atrair boas energias, torna o cenário ainda mais especial.

Aproveite e confira também:

Fernando de Noronha: tranquilidade e beleza natural

Para quem prefere um Réveillon mais intimista, Fernando de Noronha é o lugar ideal. O arquipélago oferece um cenário paradisíaco, com praias de águas cristalinas e festas exclusivas que misturam elegância e simplicidade.

A comemoração inclui shows ao ar livre e uma atmosfera que convida à conexão com a natureza, longe da agitação das grandes cidades. É o destino perfeito para quem deseja iniciar o ano em paz e harmonia.

Florianópolis: festas e diversidade

Conhecida como a “Ilha da Magia”, Florianópolis é um dos destinos mais procurados para o Réveillon. Com festas que variam de celebrações luxuosas em beach clubs a eventos descontraídos em praias como Jurerê Internacional, a cidade tem opções para todos os estilos.

Além disso, os espetáculos de fogos na Beira-Mar Norte e as festas privadas em pousadas e restaurantes garantem uma experiência inesquecível para turistas e moradores.

Salvador: cultura e animação na Bahia

Salvador é uma das capitais mais vibrantes do Brasil durante o Réveillon. A cidade oferece festas populares na orla, com shows de artistas renomados e um clima de celebração que envolve todos.

Além das praias urbanas, como a do Farol da Barra, há eventos exclusivos em resorts e festas privadas que combinam música, gastronomia e tradição baiana.

Dubai: luxo e fogos no Burj Khalifa

Dubai é o destino perfeito para quem busca uma experiência de Réveillon luxuosa e moderna. O show de fogos no Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, é um dos mais impressionantes e fotografados do planeta.

A cidade também oferece festas em hotéis cinco estrelas, jantares sofisticados e eventos exclusivos em iates. Com temperaturas amenas no fim do ano, Dubai se torna ainda mais atrativa para quem deseja celebrar com estilo.

Edimburgo: tradição e magia no Hogmanay

A capital escocesa transforma a virada do ano em um evento de três dias conhecido como Hogmanay. Com desfiles de tochas, shows ao ar livre e fogos de artifício no Castelo de Edimburgo, a celebração combina história e cultura de forma única.

Esse evento tradicional é uma oportunidade para mergulhar na cultura escocesa e participar de momentos que remetem a antigas tradições celtas.

Nova York: a icônica Times Square

A descida da bola de cristal na Times Square é um clássico do Réveillon em Nova York. O evento reúne milhões de pessoas e inclui apresentações musicais de grandes artistas.

Para quem prefere um ambiente mais tranquilo, opções como o Central Park e festas privadas em rooftops oferecem vistas privilegiadas dos fogos e da cidade iluminada.

Porto de Galinhas: encanto no Nordeste brasileiro

Porto de Galinhas, em Pernambuco, é um destino encantador para o Réveillon. Suas praias de águas cristalinas e piscinas naturais são perfeitas para quem busca beleza e tranquilidade.

A festa da virada inclui queima de fogos e apresentações culturais, tudo em um ambiente que mistura simplicidade e sofisticação. A hospitalidade local é outro destaque que conquista turistas de todo o Brasil.

Maragogi: o Caribe brasileiro

Maragogi, no litoral de Alagoas, é conhecido por suas paisagens paradisíacas e clima acolhedor. Durante o Réveillon, as festas ganham destaque, com eventos à beira-mar e a tradicional queima de fogos.

Além disso, o destino é ideal para relaxar e curtir as belezas naturais, como as famosas piscinas naturais de águas mornas e cristalinas.

Comece o ano de forma especial

Independentemente do destino escolhido, o Réveillon é uma oportunidade única para celebrar a vida e criar memórias inesquecíveis.

Seja em uma festa vibrante, como as de Copacabana e Times Square, ou em um refúgio tranquilo, como Fernando de Noronha, o importante é começar o ano cercado de boas energias e alegria.

Planeje com antecedência e aproveite ao máximo cada momento dessa celebração que marca o início de um novo ciclo!