Quando o Bolsa Família volta? Confira o calendário COMPLETO de janeiro 2025!

O Bolsa Família já terminou os pagamentos de dezembro, mas o benefício ainda deve continuar suas atividades em 2025.

Os beneficiários do Bolsa Família já podem acessar o calendário de pagamentos referente ao mês de janeiro de 2025. Após o término dos pagamentos de dezembro, que ocorreram até o dia 23, o programa fará uma pausa até o início do próximo ano.

O Ministério do Desenvolvimento Social estima que mais de 20 milhões de brasileiros receberam seus benefícios nas últimas semanas de 2024, e agora todos devem se preparar para o retorno dos repasses em janeiro.

Os pagamentos voltarão a ser realizados nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo a mesma lógica dos anos anteriores. Portanto, é importante que os beneficiários estejam atentos ao seu Número de Identificação Social (NIS), que determinará as datas específicas de recebimento do benefício.

Quem recebe o Bolsa Família já pode ficar de olho no calendário de janeiro. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Requisitos para participação no Bolsa Família

As regras para a entrada no Bolsa Família em 2025 continuam as mesmas dos anos anteriores. Para ter direito ao benefício, é necessário:

Possuir uma conta ativa e atualizada no CadÚnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218.

Mesmo que os candidatos atendam a esses critérios, a seleção para inclusão no programa depende da disponibilidade orçamentária do governo a cada mês. Portanto, é importante que os interessados permaneçam atentos às comunicações oficiais sobre o processo de seleção.

Saiba mais: BPC: o que muda para os beneficiários com o novo pacote fiscal?

Valores do Bolsa Família em 2025

O valor base do Bolsa Família para 2025 será de R$ 600 por família. No entanto, esse valor pode ser ajustado conforme as condições específicas de cada família. Por exemplo, famílias com um maior número de integrantes podem receber um valor total superior. A seguir, estão os adicionais previstos para o ano:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

R$ 142 por pessoa da família; Benefício Complementar (BCO): valor adicional que garante um total mínimo de R$ 600 por família;

valor adicional que garante um total mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

R$ 150 por criança de 0 a 7 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade;

R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade; Benefício Extraordinário de Transição (BET): disponível em situações específicas para garantir valores anteriores ao Auxílio Brasil até maio de 2025.

Veja mais: Conheça os nomes mais populares do mundo no ranking Forebears

Datas de pagamento para janeiro de 2025

Com base no sistema de escalonamento de pagamentos do Bolsa Família, as datas previstas para o início dos repasses em janeiro são as seguintes:

Usuários com NIS final 1: recebem na segunda-feira, 20;

Usuários com NIS final 2: recebem na terça-feira, 21;

Usuários com NIS final 3: recebem na quarta-feira, 22;

Usuários com NIS final 4: recebem na quinta-feira, 23;

Usuários com NIS final 5: recebem na sexta-feira, 24;

Usuários com NIS final 6: recebem na segunda-feira, 27;

Usuários com NIS final 7: recebem na terça-feira, 28;

Usuários com NIS final 8: recebem na quarta-feira, 29;

Usuários com NIS final 9: recebem na quinta-feira, 30;

Usuários com NIS final 0: recebem na sexta-feira, 31.

Sobre o Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, criado para combater a pobreza e reduzir a desigualdade social. O programa atualmente atende mais de 20 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica, oferecendo suporte financeiro enquanto condiciona o recebimento à frequência escolar das crianças e ao acompanhamento da saúde da família.

Desde 2023, o governo brasileiro, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, implementou reformas e ampliações no Bolsa Família, introduzindo novos critérios que buscam atender melhor as necessidades da população. Além do Bolsa Família, o governo também continua a promover outros programas sociais, como o Auxílio-Gás Nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Fique de olho: Antecipe R$ 150 para o Natal e Ano Novo através do Meu INSS Vale+; veja como