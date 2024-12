Clima de FESTA! Emojis animados chegam ao WhatsApp para as comemorações de Ano Novo

WhatsApp libera animações com confetes em emojis para usuários beta. Veja como funciona a novidade que promete agitar o Ano Novo.

O WhatsApp acaba de trazer uma novidade que promete deixar as comemorações de Ano Novo ainda mais especiais. A atualização beta para Android e iOS introduz animações com confetes em reações de emojis, trazendo um toque festivo para as mensagens.

A funcionalidade, que chegou primeiro no programa beta do Google Play, agora também está disponível para alguns usuários no TestFlight, o programa de testadores beta do iOS, na versão 24.25.10.78.

A novidade foi revelada pelo site WABetaInfo e já está chamando a atenção pela sua proposta interativa e visual, ideal para marcar momentos de celebração. A seguir, veja como o recurso funciona e quem pode utilizá-lo.

Emojis animados chegam ao WhatsApp com tecnologia avançada e efeitos vibrantes. Entenda como ativar o recurso disponível no beta. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funcionam as animações com confetes?

As novas animações adicionam mais emoção às reações com emojis. Criadas com a tecnologia Lottie, essas animações oferecem um desempenho leve e fluido, sem prejudicar a experiência do aplicativo.

Ativação das animações: As animações são ativadas ao reagir a mensagens usando emojis específicos, como o Confete de Festa , Rosto Festivo e Bola de Confete . Cada reação aciona confetes coloridos que aparecem na tela, criando um efeito vibrante e alegre nas conversas.

Tecnologia envolvida: A estrutura Lottie é responsável por garantir animações de alta qualidade com baixo impacto no desempenho, funcionando bem até em dispositivos mais simples.



Disponibilidade do recurso

Por enquanto, as animações com confetes estão disponíveis apenas para usuários beta no Android e iOS. A expectativa, segundo o WABetaInfo, é que o WhatsApp libere a funcionalidade para todos os usuários nas próximas semanas, a tempo das festas de fim de ano.

Usuários no Android: Os participantes do programa beta do Google Play já têm acesso à funcionalidade.

Usuários no iOS: A novidade chegou ao TestFlight e está disponível para alguns testadores na versão beta 24.25.10.78.



A liberação gradual é uma prática comum do WhatsApp, permitindo testes mais amplos antes da implementação para todos os usuários. Portanto, é provável que o recurso esteja disponível para o público geral em breve.

Outras atualizações recentes do WhatsApp

Além das animações com confetes, o WhatsApp introduziu um recurso que facilita ainda mais a interação no aplicativo. Agora, os usuários podem reagir a mensagens com emojis usados recentemente, ampliando o menu de reações de seis opções para uma seleção mais flexível.