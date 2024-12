Calendário do Bolsa Família 2025: datas e orientações para receber o benefício

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família em 2025. Saiba como manter seu cadastro atualizado e evitar o bloqueio do benefício.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025.

Os depósitos começam no dia 20 de janeiro e seguem de forma escalonada até 23 de dezembro, considerando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

A distribuição dos valores obedece a uma ordem predefinida, garantindo que todas as famílias tenham acesso aos recursos de forma organizada e previsível.

O calendário do Bolsa Família para 2025 já foi divulgado. Veja como funciona o pagamento baseado no NIS e outras informações importantes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar o pagamento do Bolsa Família 2025?

Para saber a data exata do pagamento, o beneficiário deve verificar o último dígito do NIS presente no cartão do Bolsa Família:

Beneficiários com NIS terminado em 1 recebem no primeiro dia do calendário;

Aqueles com NIS terminado em 2, no segundo dia, e assim por diante;

O processo segue até que os pagamentos para o NIS terminado em 0 sejam concluídos.

O calendário regular contempla os últimos dez dias úteis de cada mês. No entanto, em dezembro, o cronograma é ajustado, antecipando o início dos depósitos para o dia 10. A medida visa garantir que as famílias tenham acesso aos recursos antes do Natal.

Que tal acompanhar também?

Como continuar recebendo em 2025?

Para evitar o bloqueio ou perda do benefício, as famílias devem manter seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses. O processo de atualização é simples:

Dirija-se a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único; Apresente documentos pessoais de todos os membros da família; Informe qualquer mudança, como alteração de endereço, composição familiar ou renda.

A atualização garante a continuidade no programa e evita inconsistências que possam gerar suspensão do benefício.

Quem pode participar do Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Para se inscrever ou manter o benefício, é necessário:

Ter renda per capita de até R$ 218 por mês ;

; Estar inscrito no Cadastro Único.

Além disso, desde a recriação do programa, em março de 2023, as famílias passaram a receber um valor base de R$ 600, com complementos específicos de acordo com a composição familiar. Os adicionais incluem:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por integrante da família entre 7 e 18 anos ou gestante.

Acompanhamento das condicionalidades

O Bolsa Família reforça o cumprimento de condicionalidades, exigindo que as famílias:

Garantam frequência escolar mínima de crianças e adolescentes;

Mantenham o calendário vacinal atualizado;

Realizem acompanhamento de saúde para gestantes e crianças pequenas.

Canais de informação e suporte

Para esclarecer dúvidas sobre o programa, o governo disponibiliza diversos canais de atendimento:

Disque Social 121 : oferece suporte direto aos beneficiários;

: oferece suporte direto aos beneficiários; Canal da Caixa no número 111 : para informações sobre pagamentos;

: para informações sobre pagamentos; Aplicativos Bolsa Família e Caixa: disponíveis para download gratuito, permitindo consultas e acompanhamento de benefícios.

Resumo do calendário de 2025

Confira as principais datas do calendário de pagamentos do Bolsa Família:

Início dos depósitos : 20 de janeiro;

: 20 de janeiro; Encerramento : 23 de dezembro;

: 23 de dezembro; Datas específicas: baseadas no último dígito do NIS.

O calendário detalhado pode ser consultado nos canais oficiais do programa.