A grana tá curta? Veja dicas para uma ceia de Natal mais barata!

Mesmo com orçamento apertado, é possível preparar uma ceia deliciosa e cheia de charme. Confira estratégias para economizar sem abrir mão do sabor

Com a chegada de dezembro, as festas de Natal despertam o desejo de partilhar momentos especiais com familiares e amigos.

A ceia, tradição central dessas celebrações, pode representar um grande peso no orçamento familiar. No entanto, com criatividade, planejamento e algumas substituições inteligentes, é possível montar um banquete saboroso sem extrapolar os limites financeiros.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o custo da cesta de produtos típicos de Natal aumentou quase 9% em 2024. Essa alta reflete na escolha dos consumidores, que buscam alternativas mais acessíveis para manter a tradição e garantir uma mesa farta.

É possível preparar uma ceia mais econômica – Crédito: freepik / Freepik

Troque o tradicional pelo econômico sem perder o encanto

Frango: um substituto versátil para o peru ou chester

As aves tradicionais de Natal, como o peru e o chester, costumam ter preços elevados nesta época do ano. Para economizar, o frango assado surge como uma opção mais acessível e igualmente deliciosa.

Preparado com marinadas especiais, recheado com farofa ou acompanhado de frutas, como abacaxi e laranja, o frango pode se tornar a estrela da noite sem pesar no bolso.

Outra sugestão é optar por cortes específicos, como coxa e sobrecoxa, que permitem receitas variadas e saborosas, com um custo ainda menor. Experimente combinações de temperos, como ervas frescas e especiarias, para realçar os sabores e criar pratos únicos.

Carnes suínas como alternativa saborosa e econômica

Os cortes suínos, como lombo, costelinha e filé mignon suíno, são opções mais acessíveis e muito apreciadas em ceias natalinas. Além de serem versáteis, permitem preparos sofisticados que impressionam os convidados.

Uma costelinha suína ao molho barbecue ou um lombo recheado com farofa de frutas secas são exemplos de pratos deliciosos e que se destacam pela apresentação.

Sobremesas econômicas que fazem sucesso

Aposte nas receitas clássicas de fácil acesso

As sobremesas tradicionais, como rabanada e pudim de leite, são escolhas econômicas e irresistíveis para compor a mesa de Natal.

A rabanada, por exemplo, pode ser preparada com pão francês amanhecido, reduzindo custos sem perder o sabor. Adicione um toque especial utilizando canela e açúcar para decorar ou recheie com doce de leite para surpreender os convidados.

Outra opção prática e refrescante para o calor de dezembro são as mousses de frutas da estação, como maracujá e limão. Além de fáceis de fazer, essas sobremesas são leves e agradam diferentes paladares.

Sobremesas com frutas da estação

Frutas frescas, como abacaxi, uva e manga, podem ser usadas para criar sobremesas sofisticadas a um preço acessível. A delícia de abacaxi, feita com camadas de creme belga, pedaços de abacaxi cozido e chantilly, é um exemplo de sobremesa elegante que não exige ingredientes caros.

Decoração e apresentação: pequenos detalhes que fazem a diferença

Invista em uma mesa charmosa sem gastar muito

A decoração da ceia pode ser feita de forma criativa utilizando itens que você já tem em casa ou materiais simples. Ramos de alecrim, velas e frutas como maçãs e laranjas podem compor um arranjo elegante para a mesa.

Outra dica é reaproveitar enfeites natalinos de anos anteriores, dando a eles um novo contexto.

Apresentação dos pratos

Servir os pratos com atenção à apresentação valoriza a ceia e transforma até os preparos mais simples em estrelas da noite. Use travessas bonitas, organize as sobremesas em camadas e finalize os pratos com ervas frescas ou frutas decorativas.

Estratégias de compra para economizar

Pesquise e compare preços

Planejar as compras com antecedência permite aproveitar promoções e evitar preços elevados de última hora. Comparar preços em diferentes supermercados e feiras pode gerar economias significativas.

Priorize produtos da estação

Alimentos sazonais, como frutas e legumes de verão, são mais baratos e frescos. Usá-los como base para pratos e acompanhamentos é uma excelente forma de economizar.

Ceia sustentável e solidária: uma nova perspectiva para o Natal

Além de economizar, a ceia de Natal pode ser uma oportunidade para adotar práticas sustentáveis. Evitar o desperdício de alimentos, reaproveitar sobras em novas receitas e utilizar embalagens reutilizáveis são atitudes que refletem o espírito solidário da data.

Uma ideia é organizar uma ceia colaborativa, onde cada convidado contribui com um prato. Isso não apenas divide os custos, mas também torna a celebração mais participativa e especial.