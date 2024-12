Ozempic: entenda os riscos do medicamento que virou febre entre famosos para emagrecer

Popularizado por seus efeitos no emagrecimento, o Ozempic divide opiniões entre médicos e usuários. Saiba mais sobre seus riscos e indicações

O Ozempic, medicamento cujo princípio ativo é a semaglutida, foi originalmente desenvolvido para tratar o diabetes tipo 2. Entretanto, seus efeitos colaterais, como a redução do apetite e consequente perda de peso, fizeram dele uma febre entre pessoas buscando emagrecer rapidamente.

Celebridades, influenciadores e até mesmo pacientes que não apresentam obesidade ou diabetes têm usado o medicamento de forma off label (fora das indicações da bula), levantando preocupações sobre sua segurança e uso indiscriminado.

De acordo com especialistas, o Ozempic é seguro e eficaz quando utilizado corretamente.

No entanto, seu uso sem acompanhamento médico pode causar sérios efeitos colaterais, incluindo problemas gastrointestinais, perda de massa muscular e até complicações mais graves, como a neuropatia óptica isquêmica.

Esses riscos destacam a necessidade de monitoramento rigoroso e orientação médica.

Ozempic é remédio para diabetes que tem sido utilizado para emagrecer – Crédito: freepik / Freepik

Indicações e restrições no uso do Ozempic

Indicado principalmente para pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, o Ozempic atua promovendo maior saciedade e auxiliando no controle do apetite. Recentemente, o medicamento também passou a ser utilizado em casos específicos, como no tratamento de insuficiência cardíaca.

Apesar de sua eficácia, o uso do Ozempic requer atenção. Pacientes com histórico de câncer de tireoide, pancreatite ou retinopatia diabética precisam de avaliação médica cuidadosa antes de utilizá-lo.

Além disso, o medicamento não é recomendado para gestantes, lactantes e menores de idade devido à ausência de estudos suficientes sobre sua segurança.

Aproveite e confira também:

Ação do Ozempic no corpo humano

A semaglutida, substância ativa do Ozempic, é um análogo do GLP-1, um peptídeo que estimula a liberação de insulina e reduz os níveis de glicose no sangue. O medicamento também desacelera o esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade e ajudando a controlar o apetite.

Por esse mecanismo, o Ozempic tem impacto direto no emagrecimento, reduzindo a quantidade de alimentos consumidos. Porém, ao suspender o uso, o apetite pode retornar ao normal ou até aumentar, o que muitas vezes leva ao reganho de peso.

Principais riscos e efeitos colaterais

Embora o Ozempic seja bem tolerado na maioria dos casos, ele pode causar efeitos colaterais. Os mais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia e sensação de empachamento, especialmente no início do tratamento.

Estudos recentes indicam uma possível associação entre o uso do medicamento e a neuropatia óptica isquêmica anterior, uma condição rara que pode afetar a visão.

Além disso, a rápida perda de peso causada pelo Ozempic pode resultar em redução de massa muscular, destacando a importância de práticas complementares como exercícios físicos.

O uso off label e seus impactos na saúde pública

A utilização do Ozempic para fins estéticos tem se tornado uma prática comum, apesar de não ser recomendada.

Esse uso indiscriminado levanta preocupações entre profissionais de saúde e órgãos reguladores, pois pode levar a problemas de saúde graves e dificultar o acesso ao medicamento por pacientes que realmente necessitam dele.

Além disso, o uso inadequado aumenta os riscos de efeitos colaterais e reduz a eficácia geral do tratamento.

A importância de hábitos saudáveis durante o tratamento

O Ozempic não substitui um estilo de vida saudável. Para alcançar resultados consistentes e duradouros, é fundamental combinar o uso do medicamento com uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos.

Essas mudanças comportamentais não apenas potencializam os efeitos do tratamento, mas também ajudam a evitar o reganho de peso após a suspensão do medicamento.

A reeducação alimentar, com foco em alimentos nutritivos e porções controladas, é essencial para manter os benefícios alcançados durante o uso do Ozempic.

Regulamentação mais rigorosa para garantir segurança

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) propôs a obrigatoriedade de retenção de receita para medicamentos da classe GLP-1, como o Ozempic. Essa medida visa prevenir o uso inadequado e proteger os pacientes de riscos associados à automedicação.

Embora a proposta tenha gerado debates, especialistas apontam que ela pode reduzir significativamente os casos de uso indiscriminado e garantir que o medicamento seja prescrito apenas em condições médicas adequadas.

Uso do Ozempic deve ser feito com responsabilidade

O Ozempic representa uma inovação no tratamento de diabetes e obesidade, oferecendo resultados eficazes e seguros quando utilizado corretamente. Contudo, o uso do medicamento deve ser feito com responsabilidade, sempre sob orientação médica e aliado a um estilo de vida saudável.

Para garantir os melhores resultados, é essencial que os pacientes sigam as orientações médicas e adotem práticas de reeducação alimentar e exercícios físicos. Assim, os benefícios do tratamento serão potencializados e os riscos, minimizados.