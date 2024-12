FGTS de fim de ano: você pode ter direito ao SAQUE e nem sabe!

O FGTS tem diversas modalidades diferentes e, no fim do ano, algumas pessoas podem ter o direito de sacar o benefício.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros, instituído em 1966 como uma forma de proteção ao empregado em caso de demissão sem justa causa.

Ao longo dos anos, o FGTS evoluiu, tornando-se um instrumento fundamental não apenas para a segurança financeira individual, mas também para o desenvolvimento socioeconômico do país.

A importância do FGTS se estende além da esfera pessoal. Os recursos acumulados no fundo são utilizados para financiar programas habitacionais, de saneamento básico e infraestrutura urbana.

Isso significa que, ao contribuir para o FGTS, o trabalhador não está apenas guardando dinheiro para si, mas também participando indiretamente de investimentos que beneficiam toda a sociedade.

Modalidades de saque do FGTS disponíveis

O FGTS possui diversas modalidades de saque, cada uma atendendo a situações específicas na vida do trabalhador. Conhecer essas opções é fundamental para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo fundo. Vamos explorar as principais modalidades:

Saque por demissão sem justa causa : Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar o valor integral de sua conta, incluindo a multa rescisória de 40% sobre o saldo.

: Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar o valor integral de sua conta, incluindo a multa rescisória de 40% sobre o saldo. Saque-rescisão : Ocorre em casos de término do contrato por prazo determinado, incluindo contratos de trabalho temporário.

: Ocorre em casos de término do contrato por prazo determinado, incluindo contratos de trabalho temporário. Aposentadoria : Ao se aposentar, o trabalhador pode sacar o saldo total de sua conta do FGTS.

: Ao se aposentar, o trabalhador pode sacar o saldo total de sua conta do FGTS. Saque para aquisição da casa própria : O FGTS pode ser utilizado para compra, construção ou amortização de financiamento imobiliário.

: O FGTS pode ser utilizado para compra, construção ou amortização de financiamento imobiliário. Saque por doenças graves : Trabalhadores diagnosticados com doenças graves, como câncer ou HIV, podem sacar o FGTS.

: Trabalhadores diagnosticados com doenças graves, como câncer ou HIV, podem sacar o FGTS. Saque-aniversário : Modalidade que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário.

: Modalidade que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário. Saque calamidade: Disponível em situações de desastres naturais reconhecidos pelo governo federal.

Cada uma dessas modalidades tem suas próprias regras e condições específicas. É importante que o trabalhador esteja ciente de todas as opções disponíveis para fazer o melhor uso possível de seus recursos do FGTS.

Modalidade disponível no fim de ano

O saque-aniversário é uma das inovações mais significativas introduzidas no sistema do FGTS nos últimos anos. Esta modalidade oferece ao trabalhador a possibilidade de retirar uma parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário, sem a necessidade de esperar por situações específicas como demissão ou aposentadoria.

Implementado com o objetivo de dar mais flexibilidade ao uso do FGTS, o saque-aniversário funciona da seguinte maneira:

O trabalhador pode optar por aderir a esta modalidade a qualquer momento.

Uma vez feita a opção, o saque-aniversário se torna a modalidade padrão para aquela conta do FGTS.

O valor disponível para saque varia de acordo com o saldo da conta, seguindo uma tabela progressiva.

O período para realização do saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e se estende por três meses.

É importante notar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador abre mão do saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, ele continuará tendo direito à multa rescisória de 40%, mas não poderá sacar o saldo total da conta do FGTS.

Quem tem direito ao saque do FGTS no final de 2024?

Com o final de 2024 se aproximando, é preciso entender quem terá direito ao saque do FGTS neste período. As regras para o saque variam conforme a modalidade escolhida pelo trabalhador e sua data de nascimento. Veja os grupos que poderão realizar o saque neste momento:

Nascidos em dezembro : Trabalhadores que já aderiram ao saque-aniversário em anos anteriores e aqueles que optarem pela modalidade saque-aniversário até o final de dezembro de 2024.

: Trabalhadores que já aderiram ao saque-aniversário em anos anteriores e aqueles que optarem pela modalidade saque-aniversário até o final de dezembro de 2024. Nascidos em outubro e novembro : Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário até o mês de seu aniversário em 2024 e aqueles que não realizaram o saque no período correto.

: Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário até o mês de seu aniversário em 2024 e aqueles que não realizaram o saque no período correto. Trabalhadores em situações específicas: Demitidos sem justa causa (desde que não tenham optado pelo saque-aniversário), aposentados que ainda não sacaram o FGTS, diagnosticados com doenças graves previstas em lei, e vítimas de desastres naturais em áreas reconhecidas pelo governo federal.

É importante ressaltar que, para os nascidos em outros meses, o direito ao saque-aniversário já terá ocorrido em seus respectivos meses de aniversário ao longo de 2024. Portanto, o final do ano representa uma última oportunidade para aqueles nascidos nos últimos meses do ano ou que, por algum motivo, não realizaram o saque no período adequado.

