Mudanças nos bônus do Bolsa Família exigem atenção das famílias em 2025

Bolsa Família terá ajustes nos bônus por idade dos filhos em 2025. Veja quais faixas etárias recebem mais e como manter o cadastro atualizado.

O Bolsa Família passará por ajustes em 2025, alterando os valores recebidos pelas famílias com base na idade de seus filhos.

Esses bônus, introduzidos no programa durante o relançamento em 2023, foram criados para beneficiar especialmente famílias numerosas com crianças, gestantes e jovens.

Os valores variam conforme a faixa etária dos dependentes e são destinados a garantir maior suporte às famílias em situações de vulnerabilidade. No entanto, conforme as crianças crescem ou atingem a maioridade, os bônus podem ser reduzidos ou deixar de ser pagos.

Em 2025, o Bolsa Família mudará os bônus para crianças e jovens. Entenda as novas regras e como isso afeta os valores recebidos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funcionam os bônus do Bolsa Família?

O programa Bolsa Família é composto por um valor fixo e benefícios complementares que aumentam de acordo com o perfil da família.

Atualmente, o valor médio recebido pelos inscritos é de R$ 682, sendo R$ 600 o piso básico. A quantia pode ser ampliada pelos bônus adicionais, permitindo que algumas famílias recebam mais de R$ 1.000 por mês.

Os valores dos bônus estão organizados da seguinte maneira:

Valor fixo por família: R$ 600 garantidos a todas as famílias inscritas no programa. Benefício da Primeira Infância: R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 para cada criança com mais de 7 anos.

R$ 50 para jovens até 18 anos.

R$ 50 para gestantes. Benefício Nutrizes: R$ 50 para bebês com até 6 meses de idade.

Esses valores complementares são adicionados ao piso básico de R$ 600, proporcionando maior suporte financeiro às famílias que atendem aos critérios específicos.

Regras e prazos para os bônus

Os benefícios complementares são determinados com base nas informações registradas no Cadastro Único. É fundamental que os dados sobre a idade e composição familiar estejam corretos para evitar bloqueios no auxílio.

Caso haja irregularidades ou omissão de informações, o benefício pode ser suspenso. Alguns pontos importantes para atenção:

Faixa etária : O benefício da Primeira Infância, que oferece o valor mais alto, é limitado a crianças de até 6 anos. Jovens com mais de 18 anos deixam de receber o bônus variável.

: Atualização do cadastro : Manter os dados atualizados no Cadastro Único é essencial para garantir os valores corretos.

: Riscos de fraudes : Qualquer falsificação de informações pode levar ao cancelamento do benefício.

:

O objetivo das regras é assegurar que os recursos sejam distribuídos de forma justa, alcançando as famílias que realmente necessitam.

Alterações no valor recebido com o crescimento das crianças

Conforme as crianças envelhecem, o valor do benefício pode ser reduzido, especialmente quando deixam a faixa da Primeira Infância. Por exemplo: