Auxílio Gás: descubra agora se você tem direito e como solicitar o benefício

Benefício cobre 100% do valor do botijão de gás e é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica

O Auxílio Gás, também chamado de Vale Gás, é uma medida social voltada para famílias de baixa renda no Brasil. O programa cobre o custo integral do botijão de gás de 13 kg, com valores baseados na média nacional apurada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Desde a sua criação, o benefício tem desempenhado um papel crucial no combate à insegurança energética, garantindo acesso ao gás de cozinha para milhões de brasileiros.

Pagos a cada dois meses, os valores seguem o calendário do Bolsa Família, reforçando a integração entre os programas sociais do governo.

Benefício alivia o custo do gás de cozinha

O Auxílio Gás foi implementado para reduzir os impactos do preço elevado do gás de cozinha no orçamento das famílias mais vulneráveis. O valor do benefício, atualizado periodicamente pela ANP, atualmente gira em torno de R$ 112, equivalente ao preço médio do botijão de 13 kg.

Os pagamentos são realizados diretamente na conta vinculada ao Bolsa Família ou outros programas assistenciais, permitindo fácil acesso ao recurso. O auxílio é calculado com base na média nacional de preços dos últimos meses, o que garante que o valor acompanhe as oscilações do mercado.

Regras de elegibilidade definem os beneficiários

O programa estabelece critérios rigorosos para definir quem tem direito ao Auxílio Gás. Os principais requisitos incluem:

Inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico);

Renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 1.412 em 2024);

Inclusão no Bolsa Família ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, o governo dá prioridade às famílias em maior vulnerabilidade, como aquelas com maior número de integrantes, menor renda per capita ou mulheres em situação de violência doméstica, protegidas por medidas judiciais.

Cadastro Único é porta de entrada para o benefício

Para acessar o Auxílio Gás, a inscrição no CadÚnico é obrigatória. Esse cadastro, que reúne informações socioeconômicas das famílias, é realizado presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O responsável familiar deve apresentar documentos básicos, como CPF, RG e comprovante de residência, além de registrar os dados de todos os integrantes da família. Após a inscrição, é essencial manter as informações atualizadas para continuar elegível aos benefícios sociais.

Pagamentos seguem cronograma do Bolsa Família

O Auxílio Gás é pago em meses alternados, acompanhando o calendário do Bolsa Família. O cronograma é organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de dezembro de 2024

NIS final 1: 10 de dezembro

NIS final 2: 11 de dezembro

NIS final 3: 12 de dezembro

NIS final 4: 13 de dezembro

NIS final 5: 16 de dezembro

NIS final 6: 17 de dezembro

NIS final 7: 18 de dezembro

NIS final 8: 19 de dezembro

NIS final 9: 20 de dezembro

NIS final 0: 23 de dezembro

Os valores são creditados diretamente nas contas dos beneficiários, sendo acessíveis pelo aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento ou agências bancárias.

Critérios de seleção restringem o número de beneficiados

Embora milhões de famílias estejam cadastradas no CadÚnico, apenas uma parcela recebe o Auxílio Gás. Isso ocorre devido às limitações orçamentárias e à priorização de famílias em extrema vulnerabilidade.

Caso o benefício não seja concedido, é recomendável verificar a atualização cadastral no CRAS mais próximo. Inconsistências nas informações podem ser a causa da exclusão temporária do programa.

Programa reforça a inclusão social

O Auxílio Gás desempenha um papel importante na redução da desigualdade social, garantindo que as famílias em situação de pobreza tenham acesso ao gás de cozinha, item essencial para a segurança alimentar.

Além de apoiar financeiramente, o programa reflete o compromisso do governo em ampliar a proteção social no Brasil. Sua continuidade e expansão são fundamentais para atender um número maior de pessoas e reduzir os impactos da crise econômica nas camadas mais vulneráveis da população.

Como visto, o Auxílio Gás não apenas alivia os custos básicos das famílias de baixa renda, como também reforça o direito ao acesso a recursos essenciais. A inscrição no CadÚnico e a manutenção de dados atualizados são passos indispensáveis para garantir a inclusão no programa.

O esforço contínuo do governo em promover benefícios como o Auxílio Gás fortalece a estrutura social e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.