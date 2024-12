INSS divulga comunicado essencial para quem deseja se aposentar em 2025 – confira os detalhes

Com a proximidade de 2025, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alerta sobre mudanças cruciais nas regras de aposentadoria

A Reforma da Previdência, promulgada em novembro de 2019, trouxe alterações significativas nas regras de aposentadoria. As mudanças incluem novos critérios de transição para quem já contribuía antes da reforma.

A cada ano, os requisitos se tornam mais rígidos, exigindo planejamento antecipado dos segurados.

Para 2025, será essencial compreender as atualizações, como o aumento da idade mínima e os novos patamares do sistema de pontos. O objetivo é evitar frustrações no momento de solicitar o benefício e assegurar um planejamento previdenciário eficiente.

2025 chega com novidades para aposentados do INSS – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Regras de transição: o que muda em 2025?

Sistema de pontos

Uma das principais regras de transição é o sistema de pontos, que considera a soma da idade com o tempo de contribuição do segurado. Em 2025, serão necessários:

102 pontos para homens;

92 pontos para mulheres.

Essa exigência aumenta um ponto a cada ano, conforme estabelecido pela reforma. O sistema continua vigente até alcançar o limite de 105 pontos para homens (em 2028) e 100 pontos para mulheres (em 2033).

Aproveite e confira também:

Idade mínima progressiva

Outro critério relevante é a idade mínima progressiva, que também sofre alterações anuais. Em 2025, será necessário ter:

64 anos de idade para homens, com pelo menos 35 anos de contribuição;

59 anos de idade para mulheres, com 30 anos de contribuição.

Esse modelo será aplicado até que as idades mínimas definitivas de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) sejam atingidas.

Opções de pedágio: vantagens e desvantagens

As regras de pedágio continuam disponíveis para segurados próximos de completar o tempo de contribuição antes da reforma:

Pedágio de 50% : exige que o trabalhador cumpra um período adicional equivalente à metade do tempo que faltava em 2019. Contudo, aplica-se o fator previdenciário, que pode reduzir o valor do benefício.

: exige que o trabalhador cumpra um período adicional equivalente à metade do tempo que faltava em 2019. Contudo, aplica-se o fator previdenciário, que pode reduzir o valor do benefício. Pedágio de 100%: demanda o dobro do tempo restante para a aposentadoria, sem a aplicação do fator previdenciário. Essa regra garante um benefício mais vantajoso.

Planejamento: passos para se preparar

Com tantas mudanças, o planejamento previdenciário se torna indispensável. Confira algumas medidas essenciais:

Atualize seu CNIS

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é o principal documento para comprovar contribuições e períodos trabalhados. Verifique se os dados estão corretos, evitando atrasos no pedido de aposentadoria.

Utilize simuladores

Ferramentas como o simulador do INSS permitem calcular o tempo necessário para atingir os critérios de cada regra de transição. Assim, é possível identificar a opção mais vantajosa para o seu caso.

Planejamento financeiro

Além de entender as regras, organize suas finanças. O valor do benefício depende do tempo de contribuição e do método de cálculo aplicado. Especialistas podem ajudar a definir estratégias que maximizem seu benefício.

Regras específicas para servidores públicos e professores

As alterações também impactam professores e servidores públicos, que possuem critérios próprios de transição:

Professores : em 2025, mulheres precisam de 87 pontos e homens, de 97 pontos. A idade mínima será de 54 e 59 anos, respectivamente.

: em 2025, mulheres precisam de 87 pontos e homens, de 97 pontos. A idade mínima será de 54 e 59 anos, respectivamente. Servidores públicos: exigem 92 pontos (mulheres) e 102 pontos (homens). As idades mínimas permanecem em 57 e 62 anos, respectivamente.

Informação é poder

A aposentadoria em 2025 traz desafios e oportunidades. Conhecer as regras de transição, calcular seus direitos e planejar o futuro são ações fundamentais para garantir tranquilidade nessa nova etapa.

Mantenha-se informado e conte com ferramentas e especialistas para tomar decisões assertivas. O momento de agir é agora!