ChatGPT no WhatsApp: veja como usar a nova funcionalidade gratuita

Saiba como enviar mensagens para o ChatGPT no WhatsApp. Conheça os detalhes dessa integração gratuita e descubra suas funcionalidades. Confira as novidades da OpenAI.

A OpenAI anunciou uma novidade para os usuários do WhatsApp: a integração do ChatGPT diretamente no aplicativo. Com isso, será possível enviar mensagens para o chatbot de inteligência artificial (IA) de forma prática e gratuita.

O recurso está disponível para quem adicionar o número 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) à lista de contatos. A novidade faz parte de uma sequência de lançamentos planejados pela OpenAI para o mês de dezembro, marcando o décimo anúncio de uma série de 12.

Além de enviar mensagens, nos Estados Unidos os usuários poderão realizar chamadas gratuitas com duração de até 15 minutos usando o mesmo número. A tecnologia de voz utilizada é semelhante ao Modo de Voz Avançado, já disponível no WhatsApp para Android, iPhone (iOS) e na versão web.

OpenAI traz ChatGPT para o WhatsApp com acesso gratuito. Veja como usar a ferramenta e entenda suas possibilidades no app. Aproveite esta nova funcionalidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o ChatGPT no WhatsApp?

Para usar o recurso, basta adicionar o número fornecido aos contatos do celular e iniciar uma conversa no mensageiro. O sistema utiliza o modelo GPT-4o-mini, uma versão reduzida do GPT-4.

O modelo foi projetado para oferecer respostas rápidas, consumindo menos recursos e diminuindo os custos de operação.

A versão disponibilizada é gratuita, mas ainda experimental, o que significa que sua disponibilidade poderá ser limitada de acordo com a demanda.

Todavia, o serviço possui um limite diário de interações, e os usuários serão notificados quando estiverem próximos de atingir esse teto.

Para quem busca funcionalidades mais completas, a OpenAI recomenda continuar utilizando as plataformas oficiais do ChatGPT, tanto na versão mobile quanto no desktop.

Aproveite e confira:

Benefícios da integração com o WhatsApp

Com a chegada do ChatGPT ao WhatsApp, a OpenAI amplia o alcance de sua ferramenta para um público potencial de quase três bilhões de usuários.

Essa integração é bastante útil em regiões onde a conexão com a internet é mais lenta ou o uso do WhatsApp é gratuito em pacotes de dados.

Nesses casos, a ferramenta se torna uma alternativa acessível, eliminando a necessidade de abrir plataformas externas. O chatbot pode ser utilizado para diversos fins, como:

Escrita criativa e brainstorming : criação de textos ou ideias inovadoras.

: criação de textos ou ideias inovadoras. Sugestões personalizadas : recomendações de receitas, planejamento de viagens e dicas gerais.

: recomendações de receitas, planejamento de viagens e dicas gerais. Conversa sobre curiosidades e hobbies: interação em tópicos variados, incluindo notícias e temas do cotidiano.

(Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Declarações e objetivos da OpenAI

Durante a apresentação da novidade, Kevin Weil, diretor de produtos da OpenAI, destacou o compromisso da empresa em tornar a inteligência artificial acessível.

Segundo ele, a missão é oferecer benefícios da IA para o maior número possível de pessoas. Além disso, a porta-voz Taya Christianson reforçou que as interações no WhatsApp não serão usadas para treinar novos modelos de linguagem.

Por fim, a novidade integra a maratona de lançamentos da OpenAI, que já incluiu recursos como: