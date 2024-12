Governo do estado libera cestas básicas até 27/12: veja como receber!

Para auxiliar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, o governo está disponibilizando cestas básicas que auxiliam no que falta em casa.

O governo do estado está reafirmando seu compromisso em oferecer apoio à população afetada pelas enchentes com a distribuição de cestas básicas até o dia 27 de dezembro.

Este programa é uma resposta essencial às necessidades alimentares de muitas famílias que enfrentam dificuldades em decorrência de desastres naturais e crises socioeconômicas.

Assim como em outras localidades, há algumas regras a se seguir para receber os itens, portanto é importante ficar de olho nas normas para dar entrada no processo de recebimento o quanto antes.

O governo do estado vai oferecer cestas básicas para algumas regiões. Veja como conseguir a sua. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como vai funcionar o programa de distribuição de cestas básicas?

Desde seu lançamento em maio, o programa de distribuição de cestas básicas em Canoas, no Rio Grande do Sul, tem se mostrado um suporte vital para as famílias necessitadas. A prefeitura estabeleceu um sistema eficaz que assegura que os recursos cheguem a quem realmente precisa, proporcionando um alívio significativo em tempos de crise.

Horários de funcionamento

As centrais de distribuição operam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para organizar o atendimento, as fichas para retirada das cestas básicas são distribuídas a partir das 7h, permitindo um fluxo ordenado e eficiente ao longo do dia.

Locais de distribuição

Para facilitar o acesso da população, cinco pontos estratégicos foram selecionados para a entrega das cestas:

EMEF Professor Thiago Würth (Ginásio) – Rua São Gabriel, ao lado do CRAS, bairro Mathias Velho.

EMEF Max Adolfo Oderich – Rua Professora Dona Sara, 100, bairro Harmonia.

EMEF Rio Grande do Sul – Rua Wenceslau Braz, 35, Mato Grande.

EMEF Paulo VI – Avenida Irineu de Carvalho Braga, 278, bairro Fátima.

EMEF Nelson Paim Terra – Rua Primavera, 1676, Rio Branco.

Quais itens contém nas cestas básicas?

Desde o início do programa, mais de 330 mil cestas básicas foram distribuídas, refletindo o comprometimento da administração municipal em garantir a segurança alimentar durante este período desafiador. Além das cestas básicas, a prefeitura também tem fornecido:

Mais de 30 mil kits de higiene.

111 mil itens de limpeza.

1,4 milhão de litros de água.

123 mil cobertores.

Aproximadamente 40 mil colchões.

A cesta básica é crucial para a segurança alimentar das famílias, especialmente em tempos de crise. Ela fornece itens essenciais que garantem uma alimentação adequada, ajudando a suprir as necessidades nutricionais básicas.

Composição típica das cestas básicas

Uma cesta básica normalmente contém:

Arroz

Feijão

Açúcar

Café

Óleo

Farinha

Macarrão

Leite em pó

Sal

Esses itens são selecionados com cuidado para garantir uma dieta balanceada e nutritiva.

Benefícios para a comunidade

A distribuição de cestas básicas gera múltiplos benefícios, incluindo:

Alívio imediato para famílias em situação de vulnerabilidade.

Promoção da segurança alimentar.

Redução do impacto econômico das enchentes.

Fortalecimento do senso de comunidade e solidariedade.

Processo de distribuição

O processo de distribuição foi projetado para ser eficiente e justo, assegurando que as cestas cheguem a quem realmente necessita. Os cidadãos interessados em receber uma cesta básica devem atender a certos critérios, que incluem:

Residência em áreas afetadas pelas enchentes.

Comprovação de vulnerabilidade socioeconômica.

Cadastramento prévio nos órgãos de assistência social.

Documentação necessária para retirar

Os beneficiários precisam apresentar a seguinte documentação:

Documento de identidade com foto.

Comprovante de residência.

Número de inscrição social (NIS), se aplicável.

Frequência de distribuição

A frequência com que uma família pode receber uma cesta básica é definida com base nas necessidades individuais e na disponibilidade de recursos.

Mobilização de recursos

Para garantir a continuidade do programa, é essencial uma mobilização eficaz de recursos humanos e materiais.

Parcerias público-privadas

A prefeitura tem buscado parcerias com empresas locais e organizações não-governamentais para ampliar o alcance do programa.

Campanhas de doação

Campanhas regulares de arrecadação de alimentos e itens de higiene são realizadas para manter o estoque das centrais de distribuição, assegurando que a ajuda chegue a quem mais precisa.

Voluntariado

O programa conta com a valiosa colaboração de voluntários da comunidade, que desempenham um papel fundamental na organização e distribuição das cestas básicas.

Prevenção de fraudes

Para evitar duplicações ou desvios, sistemas de verificação e controle são implementados, assegurando que as cestas cheguem aos beneficiários certos.

