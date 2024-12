Novo PIX do Nubank é inovador? Entenda por que os brasileiros estão enlouquecidos

Nubank inova com Pix que usa Inteligência Artificial. Saiba como transferências rápidas e seguras transformam a experiência dos clientes.

O Nubank, sempre à frente em inovações, trouxe uma novidade que promete transformar a forma como os clientes realizam transferências: o Pix com Inteligência Artificial.

O recurso já está disponível no aplicativo e em breve poderá ser usado pelo WhatsApp, trazendo ainda mais praticidade para os usuários.

Desde agosto, a funcionalidade vem sendo testada e aos poucos é disponibilizada para mais clientes. Com o Pix com IA, transferir dinheiro ficou mais fácil e rápido, sem comprometer a segurança, uma das prioridades da instituição.

Confira os detalhes sobre como essa tecnologia funciona e quais passos seguir para aproveitar essa novidade.

Novo Pix com IA do Nubank facilita transferências por mensagem ou áudio. Conheça os recursos que prometem mais praticidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como PIX com Inteligência Artificial funciona?

Antes de tudo, o Pix com Inteligência Artificial oferece a mesma eficiência do Pix tradicional, mas com uma experiência muito mais simples. O cliente precisa apenas fornecer as informações básicas, como valor e destinatário, enquanto a IA realiza as etapas operacionais.

Ao enviar um áudio ou mensagem pelo app ou WhatsApp, o cliente pode, por exemplo, dizer “20 reais para João”, e o sistema identifica o contato ou chave Pix para completar a transação.

O processo é concluído de forma rápida e segura, permitindo que o cliente confirme todas as informações antes de finalizar a transferência.

Diferente do Pix tradicional, em que é necessário preencher todos os dados manualmente, no Pix com IA o cliente pode:

Enviar uma mensagem de texto com os dados do Pix.

Usar um áudio para informar valor e destinatário.

Fazer upload de uma imagem pelo WhatsApp contendo as informações necessárias.

Além disso, o recurso mantém a instantaneidade das transferências e já está amplamente disponível no app do Nubank. No WhatsApp, a funcionalidade ainda está em fase de testes, mas a instituição promete liberá-la em breve para todos.

Que tal conferir?

Como usar o Pix com Inteligência Artificial no Nubank?

Agora que o recurso está disponível no aplicativo, usar o Pix com IA ficou bastante simples. Veja o passo a passo para enviar um Pix no app:

Abra o aplicativo do Nubank no celular.

Na tela inicial, toque na seção “Área Pix”.

Escolha entre enviar um áudio ou mensagem de texto.

Forneça as informações de valor e destinatário.

Confira os dados apresentados e confirme a transação.

Insira sua senha para concluir o pagamento.

Outra possibilidade é utilizar o recurso no WhatsApp quando disponível. Confira como proceder:

Acesse o app Nubank e vá para a “Área Pix”.

Selecione “Pix no WhatsApp” e permita a transferência para o mensageiro.

Certifique-se de que o perfil do Nubank possui o selo de verificação.

Envie um áudio ou mensagem com os dados do Pix.

Confirme as informações e insira sua senha.

O comprovante será enviado diretamente na conversa do WhatsApp.

Limites e segurança no Pix com IA

Para garantir a segurança das transações, o Nubank utiliza camadas avançadas de proteção e ferramentas como Defesas Inteligentes. Essas tecnologias monitoram os padrões de comportamento dos clientes e conseguem identificar atividades suspeitas antes que elas se tornem um problema.

No WhatsApp, o limite de transferência é de R$ 800 por transação e R$ 2.400 por dia.

e R$ 2.400 por dia. No aplicativo, os limites seguem os valores diurnos e noturnos definidos pelo próprio cliente.

Com esses recursos, o Pix com IA oferece praticidade sem comprometer a confiança dos usuários, permitindo que realizem suas transferências com rapidez e segurança.