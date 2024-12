‘Jeitinho brasileiro’ para economizar energia: pague menos na conta de luz em 2025

Reduza sua conta de luz com sete estratégias simples e práticas. Conheça formas de economizar energia e garantir um consumo consciente e eficiente.

Controlar os gastos com energia elétrica é importante para manter o orçamento familiar equilibrado. No Brasil, as tarifas de energia estão entre as mais altas do mundo, e cerca de 25% da renda familiar é destinada a esse gasto.

Nos últimos cinco anos, as tarifas subiram 47%, conforme dados da Abrace, tornando a economia nesse setor ainda mais relevante.

Para entender e reduzir os custos, é importante conhecer os fatores que afetam a conta de luz e aplicar estratégias práticas para o consumo consciente.

Saiba como diminuir o gasto de energia elétrica e aproveitar benefícios como a Tarifa Social. Pequenas mudanças podem aliviar o orçamento doméstico. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Principais causas do aumento na conta de energia

As bandeiras tarifárias, reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), são uma das principais razões para o aumento. Em períodos de seca, o acionamento de usinas termelétricas eleva os custos.

O uso de aparelhos como ar-condicionado e chuveiros elétricos representa outra causa significativa. Além disso, dispositivos em stand-by e lâmpadas incandescentes contribuem para o desperdício de energia.

Problemas técnicos, como medidores com defeito ou erros de cobrança, podem influenciar a fatura. Por isso, é importante revisar sua conta regularmente e verificar a precisão dos registros.

Dicas para economizar energia

Adotar práticas simples e inteligentes pode fazer uma grande diferença na redução do consumo de energia. Confira algumas estratégias:

Aproveite a luz natural : mantenha cortinas e janelas abertas durante o dia para reduzir o uso de lâmpadas.

: mantenha cortinas e janelas abertas durante o dia para reduzir o uso de lâmpadas. Seque roupas ao ar livre : substitua o uso de secadoras elétricas pela secagem natural sempre que possível.

: substitua o uso de secadoras elétricas pela secagem natural sempre que possível. Reduza o uso no horário de pico : entre 18h30 e 21h30, a demanda por energia é maior, o que pode aumentar o custo.

: entre 18h30 e 21h30, a demanda por energia é maior, o que pode aumentar o custo. Cheque a borracha da geladeira : uma vedação em bom estado evita o desperdício de energia.

: uma vedação em bom estado evita o desperdício de energia. Use o chuveiro elétrico conscientemente : prefira banhos mais curtos e em horários fora do pico.

: prefira banhos mais curtos e em horários fora do pico. Invista em energia solar : embora o custo inicial seja alto, a economia pode chegar a 95% na conta de luz.

: embora o custo inicial seja alto, a economia pode chegar a 95% na conta de luz. Ajuste a temperatura da geladeira: configure adequadamente para evitar consumo desnecessário.

Benefícios da Tarifa Social de energia elétrica

O Governo Federal oferece a Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias de baixa renda, com descontos que podem chegar a 65% no consumo de até 30 kWh por mês.

Para ter acesso ao benefício, a família deve:

Estar inscrita no CadÚnico;

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou

Possuir renda de até três salários mínimos e dependentes de aparelhos médicos, idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Essa ajuda pode aliviar significativamente os custos mensais de energia, especialmente para famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Controle do consumo e revisão da conta

Monitorar os hábitos de consumo e revisar a conta de luz regularmente são ações importantes para evitar surpresas. Certifique-se de que o medidor está funcionando corretamente e procure por possíveis erros de cobrança.

Com essas estratégias, é possível reduzir os gastos com energia elétrica, aliviar o impacto das tarifas elevadas e adotar um consumo mais consciente.