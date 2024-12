Alerta sobre o câncer de pele: saiba como identificar os primeiros sinais antes que seja tarde

A doença mais comum no Brasil pode ser prevenida e tratada, desde que identificada precocemente

O câncer de pele é o tipo de tumor maligno mais incidente no Brasil, correspondendo a cerca de 30% dos casos registrados no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Apesar de sua prevalência, muitos brasileiros ainda negligenciam a importância de adotar hábitos preventivos e realizar diagnósticos precoces. Esse cenário reforça a urgência de conscientizar a população sobre os primeiros sinais da doença e a importância de buscar orientação médica.

O sol, embora essencial para a síntese de vitamina D, é o principal responsável pelo desenvolvimento da doença, principalmente em um país tropical como o Brasil. A exposição prolongada e desprotegida aos raios ultravioleta (UV) está diretamente associada ao surgimento de lesões cutâneas malignas.

No entanto, fatores genéticos e o uso de câmaras de bronzeamento artificial também desempenham um papel significativo nesse quadro preocupante.

Sol é o principal responsável pelo desenvolvimento do câncer de pele – Crédito: freepik / Freepik

Tipos de câncer de pele e suas características

Entre os tipos de câncer de pele, os mais comuns são os carcinomas basocelulares e espinocelulares, além do melanoma, que é menos frequente, mas mais agressivo.

Carcinoma basocelular: Representa o tipo mais frequente e de menor letalidade. Surge em áreas mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e ombros. Caracteriza-se por lesões elevadas, brilhantes e que podem sangrar com facilidade.

Representa o tipo mais frequente e de menor letalidade. Surge em áreas mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e ombros. Caracteriza-se por lesões elevadas, brilhantes e que podem sangrar com facilidade. Carcinoma espinocelular: Embora também relacionado à exposição solar, pode surgir em regiões menos expostas. Esse tipo apresenta maior potencial de se disseminar para outros órgãos, caso não tratado.

Embora também relacionado à exposição solar, pode surgir em regiões menos expostas. Esse tipo apresenta maior potencial de se disseminar para outros órgãos, caso não tratado. Melanoma: Considerado o mais grave devido à alta capacidade de provocar metástases. Ele costuma se manifestar como manchas ou pintas irregulares que mudam de cor, tamanho ou textura, podendo causar sangramentos.

Além disso, é importante observar as características das lesões suspeitas por meio da regra do ABCDE: Assimetria, Bordas irregulares, Cor heterogênea, Diâmetro maior que 6 mm e Evolução no tamanho ou forma. Esse método simples pode ajudar na identificação de sinais de alerta.

Prevenção: o papel essencial dos cuidados com a pele

A prevenção é a estratégia mais eficaz contra o câncer de pele. A adoção de medidas simples no dia a dia pode reduzir significativamente os riscos:

Uso diário de protetor solar: Escolha produtos com fator de proteção solar (FPS) igual ou superior a 30. A aplicação deve ser feita mesmo em dias nublados e reaplicada a cada duas horas ou após contato com água. Evitar exposição ao sol em horários críticos: Entre 10h e 16h, os raios UV são mais intensos. Prefira atividades ao ar livre antes ou depois desse período. Roupas e acessórios adequados: Chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção UV e roupas que cubram a pele são aliados importantes na proteção contra a radiação solar. Abandono do bronzeamento artificial: Essa prática aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento de tumores cutâneos e deve ser evitada.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia reforça a importância de observar regularmente a pele em busca de alterações. Caso sejam identificadas pintas, manchas ou lesões suspeitas, é fundamental consultar um dermatologista para uma avaliação detalhada.

Diagnóstico precoce: o diferencial na luta contra o câncer de pele

O diagnóstico precoce é um fator decisivo para o sucesso do tratamento.

Lesões detectadas em estágios iniciais têm maiores chances de serem curadas, muitas vezes com procedimentos simples, como cirurgias localizadas. Já nos casos mais avançados, podem ser necessários tratamentos como radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia.

No Brasil, a incidência de câncer de pele é alarmante, mas a conscientização e o acesso a informações confiáveis podem salvar vidas. Aproveitar os recursos disponíveis, como campanhas educativas e consultas regulares ao dermatologista, é uma forma de investir na própria saúde e bem-estar.

Ao menor sinal de alteração na pele, procure orientação médica. O cuidado com a saúde da sua pele é uma atitude indispensável para evitar complicações graves e garantir qualidade de vida.