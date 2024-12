Antecipação de R$ 150,00 para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS

INSS divulga regras para o cartão Meu INSS Vale+. Veja como funciona a antecipação de R$ 150 e os requisitos para os bancos interessados.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou as regras para o lançamento do cartão Meu INSS Vale+, voltado para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes.

O objetivo é garantir segurança e igualdade entre todas as instituições financeiras interessadas em oferecer o produto, além de facilitar o acesso ao programa de antecipação de R$ 150.

Para quem faz parte do grupo de beneficiários do INSS, o Meu INSS Vale+ promete ser uma alternativa prática para atender necessidades financeiras imediatas. A seguir, veja as principais regras e requisitos para o funcionamento desse cartão.

Meu INSS Vale+ permite adiantamento de R$ 150 sem juros. Confira as condições para bancos oferecerem o cartão e como os beneficiários podem utilizá-lo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Regras para o cartão Meu INSS Vale+

Os bancos que desejarem oferecer o cartão Meu INSS Vale+ precisam seguir algumas exigências específicas. Entre elas, estão:

Firmar um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS.

Contratar os serviços da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência).

Além disso, a emissão do cartão deve atender às seguintes condições:

Isenção de juros ou taxas de emissão.

Uso exclusivo para a antecipação de R$ 150.

Liberação do valor no cartão em até 5 dias úteis após a contratação.

Se o beneficiário tiver mais de um benefício ativo, poderá solicitar a antecipação para cada um deles. Os bancos também precisam informar ao INSS e à Dataprev detalhes como:

O valor liberado a título de antecipação salarial.

A data do primeiro desconto.

Contratos assinados com biometria.

Caso o benefício do titular seja cessado antes da quitação das parcelas da antecipação, o banco assumirá o prejuízo. Essa regra reforça a segurança para os beneficiários.

As instituições financeiras têm até 30 dias após a disponibilização dos manuais técnicos para implementar as regras da portaria. Se houver atrasos justificados ou dificuldades sistêmicas, o prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias.

Aproveite e confira:

O que é o Meu INSS Vale+?

O Meu INSS Vale+ é uma iniciativa do Governo Federal que funciona como uma antecipação de R$ 150 do benefício, similar a um empréstimo consignado.

Lançado em novembro, o programa permite que o valor seja descontado automaticamente no mês seguinte, em parcela única, sem a cobrança de juros ou taxas para os beneficiários.

A proposta busca ajudar os segurados a cobrir despesas urgentes, como:

Compra de remédios.

Aquisição de alimentos.

Pagamento de gás de cozinha.

A expectativa é que cerca de 38 milhões de beneficiários do INSS sejam contemplados. Após 90 dias do lançamento, o valor de antecipação poderá ser revisado ou reajustado.

Exclusividade do cartão Meu INSS Vale+

O cartão Meu INSS Vale+ deve ser usado exclusivamente para a antecipação salarial. Beneficiários que precisarem de um cartão para outras finalidades, como compras ou parcelamentos, devem optar por um cartão de crédito consignado.