Cerca de 20 profissões do MEI não ficarão disponíveis em 2025: acabou a chance!

O MEI em atividade deve ficar atento às mudanças de 2025, pois algumas profissões ficarão de fora do novo catálogo.

O regime de Microempreendedor Individual (MEI) é conhecido por sua simplicidade e por oferecer benefícios importantes, como formalização rápida, menor carga tributária e acesso a direitos previdenciários.

Contudo, a cada ano, ajustes são realizados no modelo para garantir o alinhamento com a legislação e as regulamentações profissionais. Hoje em dia, diversas profissões estão no catálogo, mas eventualmente algumas novas entram e outras saem.

Em 2025, mais de 20 profissões deixarão de fazer parte do catálogo permitido para o MEI, o que levanta dúvidas sobre os critérios adotados e as possibilidades de formalização para essas atividades.

Por que algumas profissões não podem ser MEI?

Determinadas profissões não podem ser incluídas no regime do MEI devido a exigências legais e regulamentares. Em muitos casos, essas atividades exigem formação acadêmica ou técnica específica e estão vinculadas a conselhos profissionais que regulamentam a prática e asseguram padrões de qualidade.

Além disso, o modelo simplificado do MEI foi criado para formalizar pequenos negócios e atividades autônomas que não apresentam altos riscos ou complexidade técnica.

Por isso, funções que demandam responsabilidade técnica significativa ou que possuem obrigações fiscais mais complexas acabam sendo restritas. A exclusão também busca evitar conflitos com legislações específicas que regem essas profissões.

Outra razão importante está relacionada à fiscalização e ao controle dessas atividades. Ao restringir o acesso de profissões regulamentadas ao MEI, o governo assegura que esses profissionais cumpram as exigências estabelecidas pelos conselhos e órgãos responsáveis, protegendo tanto os trabalhadores quanto os consumidores.

Quais profissões deixam o catálogo em 2025?

Em 2025, 21 profissões deixarão de ser elegíveis para o regime de Microempreendedor Individual. A lista inclui atividades que envolvem responsabilidade técnica e regulamentação por conselhos profissionais. Veja abaixo as profissões excluídas:

Administrador

Advogado

Arquivista

Arquiteto

Contador

Dentista

Desenvolvedor

Economista

Enfermeiro

Engenheiro

Fisioterapeuta

Jornalista

Médico

Nutricionista

Ortodontista

Personal trainer

Produtor

Programador

Psicólogo

Publicitário

Veterinário

Essas exclusões podem representar desafios para profissionais dessas áreas, que precisarão buscar outras modalidades de formalização, como o regime de microempresa (ME) ou empresa individual (EI), que possuem regras e obrigações mais robustas.

Como abrir MEI?

Para aqueles que ainda podem optar pelo regime do MEI, o processo de formalização continua simples e acessível. Veja o passo a passo para abrir o MEI:

Acesse o Portal do Empreendedor: Entre no site oficial do governo para cadastro do MEI. Faça login com Gov.br: Use sua conta no sistema Gov.br para acessar o serviço. Preencha os dados pessoais: Informe CPF, endereço e outros dados necessários. Escolha a atividade: Selecione a ocupação principal e, se aplicável, ocupações secundárias permitidas no catálogo do MEI. Revise as informações: Verifique se todos os dados estão corretos antes de finalizar. Obtenha o CNPJ: Após a conclusão, o CNPJ será gerado automaticamente.

O processo é rápido e gratuito, garantindo que milhares de trabalhadores autônomos possam se formalizar e acessar os benefícios disponíveis. Para quem está fora do regime, é importante explorar outras opções, como microempresas, para manter a regularidade e continuar aproveitando as vantagens da formalização.

