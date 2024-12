Nubank lança solução para aumentar o limite do cartão; saiba como funciona

Saiba como funciona o Nu Limite Garantido do Nubank e aumente o limite do seu cartão de crédito com facilidade. Descubra as vantagens e o passo a passo no app.

O ano de 2024 está chegando ao fim, mas o Nubank, referência em inovação no mercado financeiro, continua investindo em soluções para melhorar a experiência de seus clientes.

Entre as novidades de 2024, destaca-se a funcionalidade Nu Limite Garantido, que permite vincular investimentos como garantia para aumentar o limite do cartão de crédito.

A fintech também reforça seu compromisso com práticas de consumo saudáveis, utilizando tecnologias avançadas para analisar o perfil financeiro de cada usuário.

Nubank apresenta solução inovadora para ampliar o limite de crédito. Conheça as estratégias para melhorar sua gestão financeira e ativar o Nu Limite Garantido. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o Nubank define o limite de crédito?

O limite de crédito no Nubank é determinado por meio de uma análise criteriosa do perfil de cada cliente. O banco utiliza algoritmos que avaliam diversos fatores, incluindo:

Histórico de pagamentos: faturas pagas em dia aumentam a confiança do banco.

faturas pagas em dia aumentam a confiança do banco. Frequência de uso do cartão: clientes que utilizam o cartão de maneira regular têm mais chances de conseguir um aumento.

clientes que utilizam o cartão de maneira regular têm mais chances de conseguir um aumento. Perfil de endividamento: dívidas ou atrasos podem diminuir a probabilidade de aprovação para limites maiores.

Aproveite e confira também:

Como aumentar o limite no Nubank?

Para quem busca ampliar o limite do cartão, algumas estratégias simples podem fazer a diferença. Confira as principais:

Pague a fatura integralmente e dentro do prazo: atrasos reduzem a credibilidade do cliente.

atrasos reduzem a credibilidade do cliente. Use o cartão com frequência: realizar compras diversificadas ajuda o banco a entender suas necessidades.

realizar compras diversificadas ajuda o banco a entender suas necessidades. Atualize suas informações financeiras no app: dados como renda e ocupação profissional devem estar atualizados.

dados como renda e ocupação profissional devem estar atualizados. Evite atrasos em outros pagamentos: manter a saúde financeira em dia é essencial.

manter a saúde financeira em dia é essencial. Aproveite outros serviços do Nubank: utilizar produtos como investimentos, conta digital e empréstimos pode aumentar sua pontuação interna.

Nu Limite Garantido: como funciona?

Uma das inovações mais úteis do Nubank é o Nu Limite Garantido, que permite ampliar o limite de crédito ao vincular seus investimentos como garantia.

A saber, a funcionalidade é ideal para quem tem uma reserva financeira e busca maior poder de compra sem perder o controle das finanças.

Passo a passo para ativar o Nu Limite Garantido:

Acesse o aplicativo do Nubank e clique na aba “Limites”.

Selecione a opção “Nu Limite Garantido”.

Escolha o valor dos seus investimentos a ser vinculado como garantia.

Confirme a operação para ativar o novo limite.

Vantagens do Nu Limite Garantido:

Aumento imediato do limite de crédito.

Seus investimentos continuam rendendo normalmente.

Flexibilidade para ajustar o limite de acordo com suas necessidades.

Essa solução é bastante útil para quem utiliza produtos de investimento do Nubank, como o RDB ou outros disponíveis na plataforma.

Enfim, o Nubank segue investindo em tecnologias e recursos que facilitam a gestão financeira, mostrando que a inovação pode caminhar lado a lado com a responsabilidade no uso do crédito.