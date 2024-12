Mudança no cartão de crédito beneficia quem está endividado: saiba como funciona o novo parcelamento

Clientes com dívidas no cartão de crédito poderão parcelar o saldo total, incluindo valores futuros, com taxas fixas e condições acessíveis.

O cartão de crédito, um dos grandes responsáveis pelo endividamento no Brasil, contará com novas opções de pagamento anunciadas nesta terça-feira (10). A ideia é que, em breve, os consumidores possam contar com o parcelamento do saldo total.

Na prática, a medida busca oferecer alternativas para quem enfrenta dificuldades para quitar o valor total da fatura. De imediato, antenderá especialmente os clientes que recorrem ao crédito rotativo ou ao parcelamento convencional.

Com a novidade, os consumidores poderão optar pelo parcelamento do saldo total devido no cartão de crédito. A proposta permite unificar todas as dívidas pendentes, incluindo parcelas futuras ainda não vencidas, e parcelá-las em um único contrato. Essa opção trará mudanças importantes para os clientes.

Medida anunciada hoje traz opção de parcelamento único para dívidas no cartão de crédito, com limite de juros e prazos definidos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funcionará o novo parcelamento de dívidas no cartão de crédito?

Abaixo, entenda como funcionará o novo formato de pagamento do cartão de crédito:

Parcelamento único : O cliente poderá parcelar o saldo total, incluindo dívidas existentes e valores que ainda não venceram.

: O cliente poderá parcelar o saldo total, incluindo dívidas existentes e valores que ainda não venceram. Redução de juros e taxas : A medida busca oferecer condições mais acessíveis, unificando as dívidas com taxas mais baixas em comparação ao crédito rotativo.

: A medida busca oferecer condições mais acessíveis, unificando as dívidas com taxas mais baixas em comparação ao crédito rotativo. Taxas fixas : Os juros cobrados no novo formato serão fixos, sem alterações ao longo do contrato.

: Os juros cobrados no novo formato serão fixos, sem alterações ao longo do contrato. Limite de juros : O teto de juros aplicáveis será de até 100% do valor financiado, regra já vigente para o crédito rotativo.

: O teto de juros aplicáveis será de até 100% do valor financiado, regra já vigente para o crédito rotativo. Contrato definido : O total de parcelas, prazos e condições será detalhado no contrato firmado com a instituição financeira.

: O total de parcelas, prazos e condições será detalhado no contrato firmado com a instituição financeira. Pagamentos antecipados: O cliente terá a possibilidade de quitar as parcelas antes do prazo final, caso deseje.

Assim sendo, a nova opção poderá trazer mais previsibilidade financeira e controle para consumidores que atualmente enfrentam dificuldades com os altos encargos do crédito rotativo.

Além disso, a medida se apresenta como uma alternativa para quem deseja reorganizar suas finanças, evitando que as dívidas se acumulem ou cresçam de forma descontrolada.

Outros pontos importantes sobre o novo parcelamento:

Flexibilidade : A inclusão de valores futuros nas parcelas oferece uma solução completa para organizar as finanças.

: A inclusão de valores futuros nas parcelas oferece uma solução completa para organizar as finanças. Variação de taxas por instituição : As taxas aplicadas dependerão do banco ou administradora do cartão, mas seguirão o limite imposto pelas novas regras.

: As taxas aplicadas dependerão do banco ou administradora do cartão, mas seguirão o limite imposto pelas novas regras. Impacto esperado: A expectativa é que a medida atinja um grande número de consumidores, oferecendo uma opção mais equilibrada de pagamento.

Por fim, a mudança representa um esforço para trazer maior acessibilidade ao mercado de crédito, reduzindo as taxas que costumam ser um grande obstáculo para os clientes.