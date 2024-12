Conversas por voz no estilo Discord chegam ao WhatsApp; confira as novidades

WhatsApp lança novos recursos: conversas por voz no estilo Discord e indicador de digitação renovado. Saiba como as novidades estão sendo liberadas para os usuários.

Fim de ano agitado no WhatsApp. Isso porque a Meta, empresa desenvolvedora do mensageiro, está trazendo novidades que prometem transformar a experiência dos usuários.

A primeira é a liberação de um recurso para conversas por voz em grupos, semelhante ao Discord, que funciona de forma menos invasiva.

Outra novidade é o novo indicador de digitação, agora mais moderno e visual. De maneira geral, as funcionalidades anunciadas estão em fase de liberação gradual, o que significa que chegará aos poucos para os usuários.

Nova função de conversas por voz e indicador de digitação mais moderno chegam ao WhatsApp. Entenda como essas mudanças podem melhorar a sua experiência no app. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar as conversas por voz no estilo Discord?

Antes de mais nada, vale destacar que o novo recurso de conversas por voz permite que os participantes de um grupo iniciem chats de áudio sem realizar ligações diretas para os outros membros.

Ao contrário das chamadas tradicionais, essa funcionalidade notifica apenas os interessados na aba de conversas, oferecendo mais discrição.

O botão para iniciar o chat por voz aparece como um ícone de ondas sonoras, localizado acima do microfone usado para gravação de mensagens de áudio.

A função, identificada na versão Android do WhatsApp, já estava sendo testada desde 2023, inicialmente disponível apenas para grupos com mais de 32 participantes.

Agora, o recurso está sendo expandido para todos os tipos de grupos e promete melhorar a comunicação de forma prática e silenciosa.

Apesar de ainda não ter sido oficialmente lançado pela Meta, já está presente em algumas versões do aplicativo, indicando que a liberação total está próxima.

Que tal conferir também?

Como funcionam as conversas por voz?

Discrição: a conversa por voz não faz chamadas diretas, notificando apenas os interessados.

a conversa por voz não faz chamadas diretas, notificando apenas os interessados. Disponibilidade: inicialmente testada em grupos maiores, agora alcança todos os tipos de grupos.

inicialmente testada em grupos maiores, agora alcança todos os tipos de grupos. Facilidade de uso: para iniciar, basta clicar no ícone de ondas sonoras, acima do botão de gravar áudio.

De acordo com a Meta, mais informações sobre o lançamento oficial serão divulgadas em breve.

Novo indicador de digitação

Outra novidade é a mudança no indicador de digitação do WhatsApp, que agora ganhou um visual mais moderno.

Antes, o status “Digitando…” era exibido abaixo do nome do contato. Agora, ele foi substituído por reticências (“…”) na parte inferior da tela, ao lado das fotos de perfil.

A atualização facilita a visualização de quem está escrevendo em conversas individuais ou grupos. Além disso, o novo recurso também permite identificar quando alguém está gravando um áudio.

Nesse caso, em vez de reticências, o aplicativo exibe um microfone cinza, característico do WhatsApp. A funcionalidade já está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), com liberação gradual desde o início do mês.

