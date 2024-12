Aprenda como garantir fraldas geriátricas de graça pelo Programa Farmácia Popular

O Programa Farmácia Popular é uma iniciativa do Governo Federal que garante acesso a medicamentos e itens essenciais, como fraldas geriátricas, de forma gratuita ou com descontos.

Destinado principalmente à população em situação de vulnerabilidade, o programa é uma solução importante para quem precisa de apoio na aquisição desses produtos.

Vale destacar que fraldas geriátricas são indispensáveis para idosos e pessoas com deficiência que enfrentam problemas de incontinência urinária. Contudo, nem todos sabem que é possível obtê-las gratuitamente pelo Farmácia Popular.

Medicamentos e fraldas podem ser obtidos através do Programa Farmácia Popular – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Programa Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos

Criado para ampliar o acesso a medicamentos e produtos de saúde, o Programa Farmácia Popular funciona por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e farmácias credenciadas.

Ele oferece medicamentos gratuitos para doenças como diabetes, hipertensão, asma e, mais recentemente, osteoporose e HIV. Além disso, inclui itens subsidiados, como fraldas geriátricas, que têm até 90% do valor coberto pelo programa.

Segundo o Ministério da Saúde, o programa atende mais de 55 milhões de brasileiros, incluindo beneficiários do Bolsa Família, que têm acesso integral e gratuito a todos os itens disponíveis.

Fraldas são concedidas mediante cumprimento de critérios

Para ter acesso às fraldas geriátricas pelo Farmácia Popular, é necessário atender a alguns critérios específicos e apresentar os documentos obrigatórios.

Requisitos básicos

Idade ou condição médica: Ter 60 anos ou mais; ou

Ser pessoa com deficiência comprovada por laudo médico. Prescrição médica: O documento deve indicar a necessidade de uso de fraldas geriátricas e incluir o Código Internacional de Doenças (CID), no caso de pessoas com deficiência. Documentos pessoais: Documento oficial com foto e CPF; ou

Certidão de nascimento para menores de idade. Receita médica válida: Emitida pelo SUS ou por serviços particulares, com validade de 180 dias.

Para pacientes acamados

Se o paciente não puder comparecer ao local, um representante legal pode realizar a retirada. Nesse caso, é necessário apresentar:

Procuração reconhecida em cartório ou sentença judicial que comprove a representação;

Documentos pessoais do beneficiário e do representante;

Prescrição médica válida.

Onde realizar a retirada?

As fraldas geriátricas estão disponíveis em farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular, identificadas pela logomarca oficial. É possível consultar a lista de estabelecimentos no site do Ministério da Saúde.

Benefícios ampliados pelo Farmácia Popular

Além de fraldas geriátricas, o programa oferece medicamentos gratuitos ou subsidiados para o tratamento de até 11 doenças, como dislipidemia, glaucoma e Parkinson.

Recentemente, iniciativas como o Programa Dignidade Menstrual também foram incorporadas, distribuindo absorventes higiênicos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo dados do governo, 62% dos beneficiários do programa são mulheres, demonstrando sua relevância para a saúde da população feminina.

A importância do acesso gratuito às fraldas geriátricas

O fornecimento de fraldas geriátricas pelo Farmácia Popular representa uma economia significativa para famílias que enfrentam desafios financeiros. Esses itens têm custo elevado e, quando oferecidos gratuitamente, garantem mais dignidade e qualidade de vida para os usuários.

Especialistas destacam que o uso adequado de fraldas geriátricas reduz riscos de infecções, melhora a mobilidade de pacientes e proporciona maior conforto no dia a dia. Para pessoas com incontinência urinária, essa assistência é essencial para preservar a saúde física e emocional.

Dicas para aproveitar o benefício

Mantenha a receita atualizada: Certifique-se de que a prescrição médica esteja dentro do prazo de validade de 180 dias.

Certifique-se de que a prescrição médica esteja dentro do prazo de validade de 180 dias. Organize os documentos: Tenha sempre os documentos pessoais e laudos médicos em mãos para agilizar o atendimento.

Tenha sempre os documentos pessoais e laudos médicos em mãos para agilizar o atendimento. Consulte farmácias credenciadas: Utilize o site oficial do Ministério da Saúde para localizar a farmácia mais próxima.

Promoção da saúde pública para grupos mais vulneráveis

O Programa Farmácia Popular desempenha um papel essencial na promoção da saúde pública, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

A distribuição gratuita de fraldas geriátricas é um exemplo claro de como políticas públicas podem transformar vidas ao garantir acesso a itens de primeira necessidade.