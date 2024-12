CAPES oferece bolsa de estudos com TUDO PAGO para quem quer estudar nos EUA; aproveite!

A CAPES está com uma oportunidade imperdível para quem quer aprender uma segunda língua na gringa. São diversas bolsas de estudo para aproveitar.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) está com inscrições abertas para uma oportunidade única voltada a professores de língua inglesa da rede pública de ensino.

A iniciativa oferece bolsas de estudo com todos os custos pagos para a realização de um curso nos Estados Unidos, abrangendo desde passagens e estadia até material didático e alimentação.

Essa é uma chance de aperfeiçoamento que alia aprendizado internacional com benefícios exclusivos. É importante saber quem pode participar, os valores envolvidos e os prazos para não perder essa grande oportunidade.

CAPES dá bolsas de estudo para interessados em ir para os EUA

A CAPES está oferecendo 270 vagas para professores de língua inglesa em um curso intensivo nos Estados Unidos, com todas as despesas cobertas. O programa destina-se a docentes que estejam em efetivo exercício nas redes públicas de ensino federal, estadual, municipal ou distrital.

Para participar, é obrigatório que o candidato seja concursado, tenha concluído o estágio probatório e esteja lecionando inglês na educação básica. Além disso, será necessário realizar o teste de proficiência TOEFL ITP.

O programa proporciona uma experiência acadêmica completa, com a cobertura integral de passagens aéreas, curso, material didático, alojamento e alimentação. Os selecionados ainda receberão uma ajuda de custo no valor de US$ 700, além do reembolso da taxa de solicitação do visto (MRV), que custa US$ 185.

Durante o período de estudo, que ocorre de 29 de junho a 8 de agosto de 2025, os participantes terão acesso a recursos de alta qualidade para aprimorar suas habilidades e expandir seus conhecimentos em língua inglesa.

Marque estas datas!

Para garantir a sua participação, fique atento ao cronograma divulgado pela CAPES. Confira as principais datas abaixo:

05/11/2024 a 15/01/2025 : Inscrição das candidaturas no formulário online.

: Inscrição das candidaturas no formulário online. 01/02/2025 a 09/02/2025 : Inscrição para o TOEFL ITP.

: Inscrição para o TOEFL ITP. 16/02/2025 a 26/02/2025 : Realização do TOEFL ITP.

: Realização do TOEFL ITP. Até 22/03/2025 : Divulgação do resultado preliminar.

: Divulgação do resultado preliminar. 22/03/2025 a 29/03/2025 : Período de interposição de recursos.

: Período de interposição de recursos. Até 05/04/2025 : Divulgação do resultado final.

: Divulgação do resultado final. Até 26/04/2025 : Envio da cópia do passaporte.

: Envio da cópia do passaporte. 23/06/2025 a 26/06/2025 : Orientação pré-partida e concessão do visto.

: Orientação pré-partida e concessão do visto. 26/06/2025 a 28/06/2025 : Embarque para os EUA.

: Embarque para os EUA. 29/06/2025 a 08/08/2025 : Atividades acadêmicas nos EUA.

: Atividades acadêmicas nos EUA. 08/08/2025 a 11/08/2025 : Retorno ao Brasil.

: Retorno ao Brasil. Até 11/10/2025 : Envio do relatório de atividades.

: Envio do relatório de atividades. Até 11/02/2026: Envio do relatório de disseminação de conhecimentos.

Como se cadastrar para a bolsa da CAPES?

Para se inscrever, o primeiro passo é acessar o site oficial https://fulbright.org.br/ e consultar o edital completo do programa. Após a leitura das instruções, siga as etapas abaixo:

Preencha o formulário de candidatura online, disponível no site. Certifique-se de fornecer todas as informações solicitadas, incluindo dados pessoais, profissionais e acadêmicos. Realize a inscrição para o TOEFL ITP dentro do período estipulado. Acompanhe o cronograma para cumprir as etapas seguintes, como o envio do passaporte e a participação na orientação pré-partida.

Essa é uma oportunidade imperdível para professores que desejam aprimorar suas habilidades de ensino de língua inglesa enquanto vivenciam uma experiência internacional enriquecedora. Garanta sua inscrição e prepare-se para transformar sua carreira!

