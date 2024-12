Calendário atualizado do Bolsa Família para dezembro: veja as novas datas de pagamento

Antecipação do Bolsa Família para dezembro: veja o calendário atualizado e saiba como isso afeta os beneficiários de diferentes estados.

O Bolsa Família terá pagamentos antecipados em dezembro, conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

A princípio, a mudança foi feita para que os beneficiários possam contar com o valor do programa antes do habitual, favorecendo o planejamento das famílias para as celebrações de fim de ano.

Além disso, os beneficiários de algumas regiões receberão o pagamento no primeiro dia do calendário. O valor pode ser consultado diretamente no aplicativo Caixa Tem ou nos canais de atendimento do programa. Saiba mais!

Pagamentos antecipados do Bolsa Família em dezembro

Normalmente, os depósitos do Bolsa Família ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. No entanto, em dezembro, os pagamentos começarão no dia 10 e seguirão um calendário específico, organizado pelo final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário do Bolsa Família em dezembro 2024:

Final do NIS 1: 10 de dezembro

Final do NIS 2: 11 de dezembro

Final do NIS 3: 12 de dezembro

Final do NIS 4: 13 de dezembro

Final do NIS 5: 16 de dezembro

Final do NIS 6: 17 de dezembro

Final do NIS 7: 18 de dezembro

Final do NIS 8: 19 de dezembro

Final do NIS 9: 20 de dezembro

Final do NIS 0: 23 de dezembro

Além disso, os beneficiários do Estado do Rio Grande do Sul receberão o pagamento no primeiro dia do calendário, ou seja, 10 de dezembro, devido às dificuldades enfrentadas pelas famílias na região.

Requisitos para receber o Bolsa Família

Confira:

1. Renda mensal por pessoa:

A renda mensal por membro da família deve ser de até R$ 218, calculada com base na soma dos rendimentos dividida pelo número de integrantes.

Por exemplo, em uma família com sete pessoas e uma renda total de R$ 1.412, a renda per capita seria de R$ 201,71, qualificando para o programa.

2. Inscrição no CadÚnico:

A família deve estar registrada no Cadastro Único (CadÚnico) com os dados atualizados. É necessário apresentar CPF ou título de eleitor.

3. Cumprimento de critérios adicionais:

Gestantes: realização do acompanhamento pré-natal.

realização do acompanhamento pré-natal. Crianças de até 7 anos: acompanhamento nutricional.

acompanhamento nutricional. Vacinação: cumprimento do calendário nacional de imunização.

cumprimento do calendário nacional de imunização. Frequência escolar: crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem frequentar a escola regularmente.

Como acompanhar o pagamento do Bolsa Família?

Após cumprir todos os requisitos e ser aprovado no programa, basta seguir o calendário para saber a data exata do pagamento. O valor pode ser consultado diretamente no aplicativo Caixa Tem ou nos canais de atendimento do programa.