Apple Card no Brasil: será que o cartão de crédito chega ao país?

Conheça os detalhes do Apple Card e se ele será lançado no Brasil. Veja como funciona, seus benefícios e custos que chamam atenção.

O Apple Card, lançado nos Estados Unidos em 2019, é o cartão de crédito exclusivo da Apple. Ele se integra ao aplicativo Carteira nos iPhones e oferece uma maneira prática e intuitiva de gerenciar finanças.

Com ele, é possível acompanhar gastos, acessar transações em tempo real e realizar pagamentos através do Apple Pay. Além de ser digital, o cartão também possui uma versão física feita de titânio, conhecida por seu design minimalista.

Sem cobrança de anuidade ou taxas, o Apple Card oferece cashback diário, conhecido como Daily Cash, para compras realizadas, destacando-se como uma opção interessante para quem busca conveniência e economia.

Apple Card: descubra as vantagens do cartão da Apple e se ele pode chegar ao Brasil. Veja como ele ajuda no controle financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Apple Card no Brasil: é possível?

Por enquanto, o Apple Card está disponível apenas para moradores dos Estados Unidos. Apesar do crescente interesse do público brasileiro, a Apple ainda não divulgou informações concretas sobre a chegada do serviço ao Brasil.

A aquisição da startup Credit Kudos, especializada em análise de crédito, levantou especulações sobre a expansão para mercados internacionais. Contudo, não há previsão oficial sobre quando ou se o Apple Card será lançado no país.

Que tal conferir também?

Como o Apple Card funciona?

O processo para adquirir o Apple Card é feito diretamente pelo aplicativo Carteira no iPhone, com aprovação rápida para aqueles que atendem aos critérios de crédito.

Assim que aprovado, o cartão pode ser utilizado para compras online, em aplicativos ou em lojas físicas através do Apple Pay.

A saber, entre as principais funcionalidades oferecidas pelo aplicativo estão:

Histórico de transações e saldo em tempo real , facilitando o controle dos gastos

, facilitando o controle dos gastos Categorias de despesas , que ajudam o usuário a entender melhor como o dinheiro está sendo utilizado

, que ajudam o usuário a entender melhor como o dinheiro está sendo utilizado Suporte 24/7 via mensagens, garantindo assistência sempre que necessário

Benefícios e custos do Apple Card

O Apple Card não cobra anuidade ou taxas de manutenção, o que o diferencia de muitos cartões tradicionais. Ele também oferece vantagens que o tornam atrativo para quem busca praticidade e economia

Cashback de até 3% em compras realizadas com parceiros específicos

em compras realizadas com parceiros específicos Ferramentas para acompanhamento financeiro , como o detalhamento de categorias de gastos

, como o detalhamento de categorias de gastos Pagamentos internacionais sem tarifas adicionais, uma vantagem para quem viaja ou faz compras no exterior

Além disso, o design físico do cartão, feito em titânio, complementa a experiência premium que a Apple busca oferecer.

Futuro do Apple Card no Brasil

Embora o Apple Card ainda não esteja disponível no Brasil, o crescimento da base de usuários da Apple no país pode influenciar sua chegada.

O mercado brasileiro já mostra grande interesse por serviços financeiros integrados à tecnologia, como carteiras digitais e pagamentos por aproximação.

Se o Apple Card for lançado no Brasil, ele terá a oportunidade de competir diretamente com outros cartões que oferecem benefícios semelhantes, mas precisará adaptar suas condições ao cenário econômico local.