R$ 350 mil em financiamento pelo Minha Casa Minha Vida: confira as mudanças e como se beneficiar

Programa Minha Casa Minha Vida atualiza limites de financiamento e reduz taxas de juros. Veja como as novas regras podem beneficiar sua família.

O programa Minha Casa Minha Vida trouxe novas regras que ampliam as oportunidades para quem sonha com a casa própria.

Com alterações anunciadas pelo Conselho Curador do FGTS, as mudanças beneficiam principalmente as famílias com renda entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil, que agora têm acesso a um limite de financiamento mais alto na Faixa 3.

O teto passou de R$ 264 mil para R$ 350 mil, ampliando as possibilidades de aquisição de imóveis em todo o país. Para mais detalhes, confira abaixo.

Novas condições do Minha Casa Minha Vida ampliam acesso ao financiamento de imóveis. Confira os tetos atualizados e os critérios de participação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Ajustes nas faixas de financiamento

Além do aumento no teto da Faixa 3, o programa ajustou os limites para as Faixas 1 e 2, que atendem famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil. Confira os novos valores:

Faixa 1 e 2: o teto varia entre R$ 190 mil e R$ 264 mil , dependendo da região.

o teto varia entre , dependendo da região. Faixa 3: limite ampliado para R$ 350 mil, permitindo o financiamento de imóveis com preços mais altos.

Em princípio, as mudanças foram pensadas para atender famílias que vivem em regiões onde os preços imobiliários são mais elevados, garantindo condições de financiamento mais adequadas à realidade de cada localidade.

Redução histórica de taxas de juros

O Minha Casa Minha Vida também reduziu as taxas de juros, beneficiando especialmente famílias de baixa renda. O corte de 0,25% na taxa anual tem efeito em todo o Brasil, mas com condições diferenciadas:

Regiões Norte e Nordeste: a taxa caiu de 4,25% para 4% ao ano .

a taxa caiu de 4,25% para . Demais regiões: a taxa foi ajustada de 4,5% para 4,25% ao ano.

A saber, as taxas se aplicam a famílias com renda de até R$ 2 mil mensais, tornando o financiamento ainda mais acessível e atraente para essa faixa da população.

Inclusão ampliada na Faixa 1

Outra mudança significativa foi o aumento do limite de renda para inclusão na Faixa 1, que utiliza recursos do FGTS para financiamento.

Antes, somente famílias com renda mensal de até R$ 2,4 mil podiam se beneficiar. Agora, o limite foi ampliado para R$ 2.640, garantindo que mais brasileiros possam participar do programa.

Benefícios para diferentes faixas de renda

Com essas alterações, o Minha Casa Minha Vida amplia o alcance do programa, garantindo condições melhores para diferentes faixas de renda. As principais vantagens incluem:

Financiamento de até 100% do valor do imóvel para famílias dentro das faixas definidas.

para famílias dentro das faixas definidas. Condições específicas para regiões com maior custo de vida , permitindo que as famílias adquiram imóveis adequados às suas necessidades.

, permitindo que as famílias adquiram imóveis adequados às suas necessidades. Taxas de juros mais baixas, reduzindo o custo total do financiamento e facilitando o pagamento das parcelas.

Como aproveitar as novas regras?

Se você deseja acessar o programa Minha Casa Minha Vida, siga estas orientações: