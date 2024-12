Décimo terceiro do Bolsa Família em 2024 está decidido! Confira a verdade sobre o benefício

Saiba se o décimo terceiro do Bolsa Família será pago em 2024. Veja as datas do calendário de dezembro e informações confiáveis sobre o programa.

Diversas mensagens têm circulado nas redes sociais sobre o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família em 2024. Essas informações afirmam que o benefício será pago ou que haverá antecipação do pagamento de janeiro de 2025.

Nesse contexto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) trouxe novidades sobre o décimo terceiro do programa. Na prática, trata-se de uma previsão de pagamento desse abono.

O pagamento regular do Bolsa Família continua sendo realizado conforme o calendário anual. Em novembro de 2024, 20,77 milhões de famílias receberam o benefício com valor médio de R$ 681,22, totalizando R$ 14,11 bilhões.

Vai ter 13º do Bolsa Família em 2024?

Não! A saber, as mensagens que circulam nas redes sociais que dizem que o décimo terceiro do Bolsa Família será pago são falsas.

Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) confirmou que o décimo terceiro do programa não será retomado, e não há previsão de pagamento desse abono.

Aliás, a dúvida sobre o tema se repete desde 2019, quando o pagamento foi realizado de forma excepcional. Nesse ano, 13,5 milhões de famílias receberam o valor médio de R$ 189,21, um custo total de R$ 2,58 bilhões para o governo.

Desde então, o benefício não foi mais pago, e o governo afirma que o Bolsa Família é um programa assistencial, não se equiparando a um contrato de trabalho ou previdência que justifique esse tipo de pagamento adicional.

Outras mentiras sobre o Bolsa Família

Além das mensagens sobre o décimo terceiro, outras fake news relacionadas ao programa circulam na internet. Uma delas diz que haverá dois pagamentos em dezembro, sendo um deles uma antecipação de janeiro de 2025. O MDS reforça que essas informações não são verdadeiras.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é divulgado no início de cada ano. As datas previstas seguem o cronograma oficial e não incluem antecipações.

Caso surjam dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com a Ouvidoria pelo número 121 ou acessar o site oficial do ministério para informações confiáveis.

Para o mês de dezembro, o calendário foi antecipado por conta das festividades de fim de ano. Os pagamentos começarão em 10 de dezembro e terminarão em 23 de dezembro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Na mesma data, será realizado o pagamento do Auxílio Gás para as famílias que têm direito ao benefício, no valor de R$ 104.

Quem tem direito ao Bolsa Família e como consultar o benefício?

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para calcular a renda, soma-se o total recebido pela família e divide-se pelo número de integrantes.

Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com informações atualizadas, para ser considerado no processo de seleção do programa.

O programa possui critérios adicionais para pagamento de benefícios complementares, como:

R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos.

para famílias com crianças de até seis anos. R$ 50 para famílias com crianças de 7 a 11 anos ou adolescentes de 12 a 18 anos.

para famílias com crianças de 7 a 11 anos ou adolescentes de 12 a 18 anos. R$ 50 para gestantes e lactantes.

Para verificar se foi aprovado no programa, o responsável pela família pode consultar:

O aplicativo Bolsa Família.

A Central de Atendimento Caixa pelo telefone 111.

O setor responsável na prefeitura ou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua cidade.

Canais de informação sobre o Bolsa Família

O MDS oferece canais confiáveis para obter informações sobre o programa e esclarecer dúvidas. Entre os principais, destacam-se:

Telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Portal oficial no endereço www.mds.gov.br, com acesso ao formulário eletrônico para registro de demandas.

Aplicativo Bolsa Família, que permite consultar valores e datas de pagamento.

As movimentações financeiras e consultas também podem ser realizadas pelo aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal.