5 funções do WhatsApp que protegem você de golpes – confira e garanta sua segurança

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil, mas também um dos principais alvos de criminosos digitais. Golpes envolvendo o app têm se tornado cada vez mais frequentes, colocando em risco dados pessoais, dinheiro e a segurança dos usuários.

Uma pesquisa do DataSenado revelou que 25% dos brasileiros perderam dinheiro devido a golpes digitais entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

Entre as táticas mais comuns, estão a clonagem de contas, mensagens fraudulentas para transferências via Pix e links que levam a sites falsos. Contudo, o WhatsApp dispõe de diversas ferramentas que podem proteger sua conta e minimizar os riscos.

A importância de proteger sua conta no WhatsApp

O WhatsApp é mais do que um app de mensagens; ele se tornou uma ferramenta indispensável para trabalho, conversas pessoais e até transações financeiras.

Por isso, invasores encontram no aplicativo um ambiente fértil para aplicar golpes. Informações como senhas, números de cartões de crédito e até dados bancários podem ser facilmente obtidas caso o usuário não tome precauções adequadas.

A boa notícia é que o WhatsApp oferece funções específicas para proteger seus usuários. Recurso como autenticação em duas etapas, bloqueio de conversas e restrição de privacidade são essenciais para dificultar a ação de golpistas. O uso correto dessas ferramentas pode reduzir significativamente os riscos.

1. Ative a autenticação em duas etapas

A autenticação em duas etapas é uma das medidas de segurança mais eficazes disponíveis no WhatsApp. Ao ativá-la, o aplicativo solicitará um PIN de seis dígitos toda vez que houver tentativa de acessar sua conta em outro dispositivo.

Esse recurso impede que invasores utilizem sua conta mesmo que tenham acesso ao código de verificação enviado por SMS.

Para ativar a autenticação, siga estas etapas:

Acesse as Configurações no aplicativo. Vá até a aba Conta e clique em Confirmação em duas etapas. Toque em Ativar e crie um PIN de seis dígitos.

Ao ativar esse recurso, você também pode cadastrar um e-mail para recuperação caso esqueça o PIN. Essa camada extra de proteção é fundamental para evitar invasões e golpes.

2. Configure uma senha para o aplicativo

Outra função indispensável é o bloqueio do WhatsApp com senha ou biometria. Isso impede que terceiros tenham acesso ao app caso consigam desbloquear seu celular. A funcionalidade está disponível tanto no Android quanto no iOS.

Veja como ativar:

Entre em Configurações e clique em Privacidade. Role a tela para baixo até encontrar a opção Bloqueio do aplicativo. Ative o bloqueio com PIN, impressão digital ou reconhecimento facial.

Essa medida é particularmente útil para proteger conversas e evitar que golpistas utilizem seu dispositivo para aplicar golpes.

3. Tranque conversas importantes

O recurso de conversas trancadas permite adicionar uma camada extra de proteção às mensagens mais sensíveis. Com essa funcionalidade, é possível bloquear chats específicos com senha ou biometria, garantindo que apenas você tenha acesso.

Para ativar, siga o passo a passo:

Abra o chat desejado e clique no nome do contato. Role para baixo até encontrar Conversas Trancadas. Ative o recurso e configure a senha para acesso.

Conversas bloqueadas ficam em uma aba separada e só podem ser acessadas após autenticação, protegendo informações importantes de olhares curiosos.

4. Controle a privacidade de foto, status e recado

Expor informações como foto de perfil e status para pessoas fora da sua lista de contatos pode facilitar golpes. Criminosos podem usar essas informações para se passar por você e enganar seus amigos e familiares.

Ajuste as configurações de privacidade:

Vá em Configurações e clique em Privacidade. Selecione Foto do Perfil e marque a opção Meus Contatos. Repita o processo para Status e Recado.

Com isso, apenas pessoas autorizadas terão acesso a essas informações, dificultando a ação de golpistas.

5. Desative o download automático de mídias

Baixar automaticamente fotos, vídeos e arquivos enviados por desconhecidos pode expor seu celular a malwares e golpes. Desativar o download automático é uma forma simples de evitar esses riscos.

Para configurar:

Acesse Configurações e vá para Armazenamento e Dados. Escolha a opção Nunca para download automático de Fotos, Vídeos e Documentos.

Além de proteger contra invasões, essa medida também ajuda a economizar espaço no armazenamento do aparelho.

Diferença contra golpes

Proteger sua conta no WhatsApp não exige grandes esforços, mas faz toda a diferença para evitar golpes e invasões. As funções de segurança oferecidas pelo aplicativo são práticas e eficazes, garantindo que você utilize o app com tranquilidade e privacidade.

Adotar medidas como ativar a autenticação em duas etapas, configurar senhas e ajustar a privacidade são passos essenciais para garantir sua segurança. Em tempos de crescente exposição digital, prevenir-se é a melhor forma de manter seus dados protegidos.