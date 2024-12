Dinheiro rápido para negativados: confira as condições dos melhores bancos e plataformas

Conheça as melhores opções de empréstimos para negativados em 2024. Bancos e plataformas oferecem crédito com condições acessíveis mesmo para quem está com o nome sujo.

Se você está negativado e precisa de dinheiro, saiba que existem bancos e instituições financeiras que oferecem crédito mesmo para quem está com o nome sujo.

Algumas dessas opções não fazem consulta em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, o que aumenta as chances de aprovação.

Além dos bancos tradicionais, há plataformas digitais que oferecem crédito com condições especiais para negativados. Essas opções incluem modalidades como empréstimos consignados e com garantia, permitindo que você encontre a alternativa mais adequada ao seu momento financeiro.

Bancos que oferecem empréstimos para negativados

Bancos que oferecem empréstimos para negativados

Conheça abaixo os principais bancos e instituições que disponibilizam empréstimos para negativados e como acessar essas oportunidades.

Santander ( https://www.santander.com.br/ )

O Santander é uma das melhores opções para negativados que buscam crédito com condições acessíveis. Entre as alternativas, destaca-se o crédito consignado, cujo pagamento é descontado diretamente da conta. Para solicitar, é necessário ser correntista do banco e realizar o pedido online. Banco BV ( https://www.bv.com.br/ )

O Banco BV é conhecido por oferecer crédito com taxas competitivas para negativados. A contratação pode ser feita pelo site, onde também é possível simular o empréstimo e verificar as condições. Itaú ( https://www.itau.com.br/ )

O Itaú disponibiliza diversas linhas de crédito para negativados, com taxas de juros atrativas e facilidade na contratação. Além disso, o banco possui uma ampla gama de produtos para atender às necessidades dos clientes. Banco Inter ( https://www.bancointer.com.br/ )

O Banco Inter é uma das principais opções digitais, com serviços sem tarifas e alternativas de crédito para negativados. A contratação pode ser feita diretamente pelo aplicativo ou site. Digio ( https://www.digio.com.br/ )

O Digio oferece empréstimos consignados e antecipação de FGTS para negativados. Por ser um banco digital, a contratação é prática e feita de forma 100% online. Caixa Econômica Federal ( https://www.caixa.gov.br/ )

A Caixa é uma alternativa confiável para negativados, oferecendo crédito sem consulta ao SPC e Serasa. As opções incluem modalidades com taxas acessíveis e condições flexíveis. Banco do Brasil ( https://www.bb.com.br/ )

O Banco do Brasil também disponibiliza linhas de crédito para negativados, como empréstimos consignados. A solicitação pode ser realizada diretamente nas agências ou pelo site. Bradesco ( https://banco.bradesco/ )

O Bradesco é outra opção tradicional que oferece crédito para negativados. Com diversas linhas de financiamento, o banco atende tanto correntistas quanto novos clientes. Banco PAN ( https://www.bancopan.com.br/ )

O Banco PAN se destaca por suas opções digitais e crédito consignado. As taxas variam de 1,68% a.m., e os prazos de pagamento vão de 60 a 84 parcelas.

Instituições financeiras alternativas

Além dos bancos tradicionais, algumas plataformas digitais também oferecem crédito para negativados. Entre as principais estão:

Creditas ( https://www.creditas.com/ ): oferece empréstimos consignados, com garantia de imóvel ou automóvel.

oferece empréstimos consignados, com garantia de imóvel ou automóvel. Jeitto ( https://www.jeitto.com.br/ ): utiliza análise própria de crédito e tem alta taxa de aprovação.

utiliza análise própria de crédito e tem alta taxa de aprovação. PicPay ( https://www.picpay.com/ ): oferece consignado para negativados em parceria com outras instituições.

oferece consignado para negativados em parceria com outras instituições. Simplic ( https://www.simplic.com.br/ ): permite empréstimos de até R$ 3.500, parceláveis em até 12 vezes.

permite empréstimos de até R$ 3.500, parceláveis em até 12 vezes. FinanZero ( https://www.finanzero.com.br/ ): é uma plataforma de busca de crédito que conecta você a opções mais adequadas.

é uma plataforma de busca de crédito que conecta você a opções mais adequadas. Bom Pra Crédito ( https://www.bompracredito.com.br/ ): semelhante ao FinanZero, ajuda a encontrar empréstimos com base no seu perfil financeiro.

semelhante ao FinanZero, ajuda a encontrar empréstimos com base no seu perfil financeiro. Juros Baixos ( https://jurosbaixos.com.br/ ): conecta clientes às melhores opções de crédito disponíveis no mercado.

Como aumentar suas chances de aprovação?

Para melhorar suas chances de aprovação em empréstimos, algumas práticas podem ajudar, como:

Regularizar pendências financeiras;

Priorizar o pagamento de dívidas maiores;

Negociar débitos existentes;

Manter os pagamentos em dia.

Lembre-se de avaliar cuidadosamente as condições de cada oferta antes de contratar um empréstimo. Isso pode ajudar a evitar problemas financeiros futuros e garantir que você encontre a melhor solução para o seu momento.