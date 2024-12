5 apps gratuitos para organizar seu amigo secreto online em 2024

Organize seu amigo secreto online em 2024 com cinco aplicativos gratuitos para Android e iPhone. Veja como usar as ferramentas e facilitar a brincadeira.

Organizar um amigo secreto em 2024 ficou ainda mais fácil com a ajuda de aplicativos disponíveis para Android e iPhone (iOS).

Em suma, essas ferramentas trazem praticidade e tornam a brincadeira mais interativa, com recursos que incluem sorteios automáticos, envio de bilhetes secretos e até dicas de presentes.

Abaixo, confira cinco aplicativos gratuitos que ajudam a organizar todas as etapas do amigo secreto, desde a criação do grupo até o envio dos resultados.

Veja cinco apps para fazer amigo secreto online em 2024. Descubra ferramentas gratuitas que ajudam na criação de grupos, sorteios e envio de bilhetes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

1. Amigo Secreto Online

O Amigo Secreto Online é ideal para quem busca praticidade. Disponível para dispositivos Android, ele permite que o sorteio seja feito automaticamente após a inserção de pelo menos três participantes.

Como funciona : Crie uma lista de amigos. Realize o sorteio no app. Envie os resultados por WhatsApp, Instagram, e-mail ou SMS.

Download disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pontocomdesenvolvimento.amigosecretoonline&hl=pt_BR

2. Sorteio Amigo Secreto

O Sorteio Amigo Secreto é outra opção prática para organizar a brincadeira. Disponível para Android e iOS, o app permite criar sorteios online ou presenciais.

Recursos disponíveis : Criação de lista de participantes com pelo menos quatro pessoas. Inserção de títulos e detalhes sobre a brincadeira. Compartilhamento dos resultados por mensagens de texto, aplicativos ou e-mail.

Download disponível em: iOS: https://apps.apple.com/br/app/sorteio-amigo-secreto/id6443708524 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sorteioamigosecreto&hl=pt_BR



3. Amigo Secreto Sorteio Fácil

Como o nome indica, o Amigo Secreto Sorteio Fácil facilita todas as etapas do sorteio. Disponível para Android e iPhone, o app permite organizar a brincadeira de maneira prática e personalizada.

Destaques : Criação de sorteios com descrição e nomes dos participantes. Códigos individuais para que cada participante descubra seu amigo oculto diretamente no app. Dicas de presentes, incluindo sugestões específicas para crianças e bebês.

Download disponível em: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wgpapps.secretsantaeasyraffle&hl=pt_BR iOS: https://apps.apple.com/br/app/amigo-secreto-sorteio-f%C3%A1cil/id1584595638



4. Amigo Secreto 22

O Amigo Secreto 22 se destaca pela possibilidade de criar grupos e gerenciar detalhes da confraternização. Disponível para Android e iOS, ele permite definir valores de presentes, datas e títulos para os grupos.

Funcionalidades : Criação de grupos rápidos ou entrada em grupos existentes. Envio de notificações aos participantes sobre o sorteio. Versão premium por R$ 24, com recursos como exclusão de participantes e remoção de anúncios.

Download disponível em: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bocadil.amigoinvisible22&hl=pt_BR iOS: https://apps.apple.com/br/app/amigo-secreto-22-sorteio/id1326191297



5. Papelzinho

O Papelzinho é uma ferramenta simples e eficiente para organizar sorteios. Disponível para Android e iPhone, ele oferece recursos como convites por e-mail e listas de presentes desejados.