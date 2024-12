Chance única! 8 mil vagas abertas para mulheres receberem auxílio de R$ 300 por mês – saiba como participar

Milhares de mulheres brasileiras têm agora a chance de melhorar suas condições de vida com um programa social que oferece auxílio financeiro. O benefício de R$ 300 por mês é destinado às mulheres que atendem a critérios específicos, com inscrições realizadas pela internet.

Esse recurso não apenas representa um alívio financeiro, mas também reforça o cuidado com crianças e gestantes em situação de vulnerabilidade. Além disso, ao incluir mais de 8 mil novas vagas, a iniciativa amplia o alcance para atender às necessidades de quem realmente precisa.

Com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro, a oportunidade de participar é limitada. As mulheres selecionadas começarão a receber os pagamentos já em janeiro de 2025, contribuindo para um início de ano mais estável para essas famílias.

Programa social abre mais vagas para mulheres receberem benefício – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Programa destina auxílio a mulheres

O programa Mães de Pernambuco foi criado pelo governo estadual com o objetivo de apoiar financeiramente mulheres responsáveis por famílias em situação de vulnerabilidade social.

O foco é atender mães e gestantes que não possuem vínculo empregatício formal e que dependem do Bolsa Família para complementar sua renda.

Com mais de 8 mil vagas abertas nesta nova etapa, o programa busca ampliar sua abrangência. As beneficiárias, além de receberem o valor mensal de R$ 300, têm a garantia de um suporte contínuo para ajudar na criação de seus filhos.

Desde março, quando o programa foi lançado, mais de 105 mil mulheres foram atendidas. As novas vagas são distribuídas entre 5.665 para as mais vulneráveis mapeadas pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, e 2.429 para aquelas que estavam na fila de espera.

Quem pode participar do programa

O Mães de Pernambuco é destinado exclusivamente a mulheres que atendem a requisitos específicos. Confira os critérios para se inscrever:

Residir no estado de Pernambuco;

Ser responsável pelo núcleo familiar;

Ser beneficiária ativa do Bolsa Família, com o Cadastro Único atualizado;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por uma criança de até 6 anos de idade;

Não possuir vínculo empregatício formal.

Esses critérios garantem que o auxílio chegue às mulheres que realmente necessitam, priorizando famílias em maior vulnerabilidade social e econômica.

Como realizar a inscrição

As inscrições no programa são feitas exclusivamente pela internet, em um processo simples e rápido. Basta acessar o site oficial do Mães de Pernambuco, informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento. O sistema fará uma análise automática para verificar a elegibilidade da candidata.

Caso a mulher esteja dentro das vagas, será necessário confirmar o interesse na participação. Para aquelas que não forem incluídas no momento, o sistema informará a posição na fila de espera, garantindo transparência no processo.

Após a confirmação, as beneficiárias receberão o cartão do programa em sua residência. Além disso, o valor do auxílio pode ser sacado em agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de um documento de identificação com foto, ou movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Para dúvidas ou problemas no cadastro, as interessadas podem entrar em contato com a Ouvidoria Social, pelo e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou pelo telefone 0800.081.4421.

Calendário e impacto do programa

O auxílio será pago mensalmente no quinto dia útil de cada mês, com os novos pagamentos previstos para começar em janeiro de 2025. O último pagamento de 2024, referente à oitava parcela do programa, está programado para o dia 6 de dezembro.

Além de oferecer um alívio financeiro, o Mães de Pernambuco tem impacto direto na economia local, ao aumentar o poder de compra das famílias atendidas. Isso, por sua vez, gera reflexos positivos no comércio e nos serviços das comunidades.

O programa também destaca a importância de políticas públicas voltadas à redução da pobreza e ao apoio às mulheres, muitas vezes as principais responsáveis pela manutenção de seus lares.

Com mais de 8 mil novas vagas disponíveis, essa é uma oportunidade para quem se enquadra nos critérios de participar de um programa que faz a diferença na vida de tantas famílias pernambucanas. As inscrições se encerram no dia 19 de dezembro.

Não perca essa chance de garantir um suporte financeiro e mais segurança para você e sua família.