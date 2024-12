Sim, você pode tirar dinheiro do crédito pela maquininha de cartão; veja como!

Quem precisa de dinheiro em mãos não precisa passar perrengue enquanto tiver limite disponível no crédito.

Em momentos de necessidade financeira, muitas pessoas buscam soluções rápidas e acessíveis para obter recursos. Entre essas opções, as maquininhas de cartão de crédito têm se tornado uma alternativa popular, especialmente para quem precisa de dinheiro em mãos.

Essa prática, embora pareça conveniente, envolve uma série de fatores que devem ser considerados antes de sua utilização. Apesar disso, ainda pode ser uma boa solução para grandes necessidades.

Com custos associados e possíveis implicações, é fundamental entender como ela funciona e os riscos envolvidos para tomar decisões conscientes e evitar complicações futuras.

Precisando de dinheiro? Veja como conseguir usando a maquininha de cartão! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como tirar dinheiro do crédito com a maquininha de cartão?

A retirada de dinheiro usando maquininhas de cartão de crédito é um procedimento relativamente simples. O processo começa com o uso do cartão em uma máquina de pagamento, simulando uma compra. O valor digitado é então transferido para a conta associada à maquininha, permitindo que o usuário tenha acesso ao dinheiro.

Essa prática é frequentemente usada por empreendedores que possuem maquininhas registradas em seus nomes ou por aqueles que contam com a colaboração de terceiros para realizar a operação. Veja como funciona:

Obtenha uma maquininha de cartão: Certifique-se de que a maquininha esteja cadastrada em seu nome ou na conta de um parceiro confiável. Configure a conta bancária: Vincule uma conta bancária ativa à maquininha para receber os valores transferidos. Insira o cartão de crédito: Coloque o cartão na maquininha, como faria em uma transação de compra normal. Digite o valor desejado: Informe o valor que deseja retirar e selecione a opção de pagamento com cartão de crédito. Confirme a operação: Complete a transação com a senha do cartão, finalizando o processo. Receba o dinheiro: O valor será transferido para a conta bancária associada, normalmente em até dois dias úteis.

Cuidados ao tirar dinheiro do cartão

No entanto, a conveniência dessa prática tem um preço. As operadoras de maquininhas cobram uma taxa sobre o valor movimentado, que geralmente varia entre 2% e 5%, dependendo do contrato. Essa cobrança inicial já torna o acesso ao dinheiro mais caro do que outras alternativas financeiras disponíveis no mercado.

Além disso, o montante transferido é registrado como uma despesa na fatura do cartão de crédito, o que significa que ele está sujeito às condições de pagamento do cartão.

Se a fatura não for quitada integralmente no vencimento, o valor transferido entra no crédito rotativo do cartão, que possui uma das taxas de juros mais altas do mercado, frequentemente ultrapassando 300% ao ano.

Isso transforma o que inicialmente parece uma solução rápida em uma despesa extremamente cara, comprometendo ainda mais a saúde financeira do usuário. Portanto, é essencial avaliar cuidadosamente os custos antes de optar por essa prática.

Use a função com parcimônia!

Embora pareça uma solução simples, retirar dinheiro do crédito por meio de maquininhas de cartão pode trazer consequências significativas. Os custos elevados, a começar pelas taxas das maquininhas e os juros do crédito rotativo, tornam essa opção uma das formas mais caras de acesso a dinheiro.

Além do impacto financeiro, existem riscos legais e contratuais associados ao uso inadequado das maquininhas. Essas ferramentas foram projetadas exclusivamente para transações comerciais legítimas.

Usá-las para converter crédito em dinheiro pode ser considerado uma violação dos termos de contrato com as operadoras, resultando no bloqueio da máquina e até em possíveis complicações fiscais.

