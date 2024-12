Pagamento de R$ 104 via PIX no Caixa Tem confirmado para dezembro; veja como receber

Pagamento do Auxílio-Gás começa em dezembro. Saiba quem tem direito ao benefício de R$ 104 e como acessar o valor pelo Caixa Tem.

O Auxílio-Gás é um benefício social destinado a subsidiar a compra de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Instituído pelo governo brasileiro, ele busca reduzir o impacto da inflação e do aumento dos preços dos combustíveis sobre as despesas domésticas.

Em dezembro de 2024, cada família beneficiada receberá o valor de R$ 104, com base na média nacional do preço do botijão de 13kg. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal, permitindo transferências via PIX por meio do aplicativo Caixa Tem.

Auxílio-Gás de R$ 104 será liberado em dezembro. Veja o calendário e aprenda a usar o aplicativo Caixa Tem para receber o valor. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Auxílio-Gás?

Para receber o Auxílio-Gás, é necessário atender a critérios específicos definidos pelo governo.

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) : é preciso estar cadastrado e com as informações atualizadas.

: é preciso estar cadastrado e com as informações atualizadas. Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa : famílias que comprovem renda dentro desse limite são elegíveis.

: famílias que comprovem renda dentro desse limite são elegíveis. Benefício de Prestação Continuada (BPC) : pessoas que já recebem esse benefício também têm direito.

: pessoas que já recebem esse benefício também têm direito. Participação em outros programas sociais: famílias beneficiadas por programas de transferência de renda podem se qualificar.

Manter os dados no CadÚnico atualizados é importante para garantir o acesso contínuo ao benefício e evitar problemas no recebimento.

Como é feito o pagamento do Auxílio-Gás?

Os pagamentos do Auxílio-Gás acontecem a cada dois meses e seguem o calendário do Bolsa Família, conforme o Número de Identificação Social (NIS).

Data de início dos pagamentos : 10 de dezembro.

: 10 de dezembro. Forma de pagamento: o valor estará disponível no aplicativo Caixa Tem para transferência via PIX, pagamento de contas ou saque em agências da Caixa.

Calendário de pagamento do Auxílio-Gás

Confira as datas de liberação do benefício em dezembro, de acordo com o final do NIS:

Final do NIS Data de pagamento 1 10 de dezembro 2 11 de dezembro 3 12 de dezembro 4 13 de dezembro 5 16 de dezembro 6 17 de dezembro 7 18 de dezembro 8 19 de dezembro 9 20 de dezembro 0 23 de dezembro

Acompanhar o calendário é importante para garantir que o benefício esteja disponível na data prevista.

Como acessar o Auxílio-Gás pelo Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem facilita o acesso ao Auxílio-Gás, com etapas simples para utilizar o valor.