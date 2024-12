Como emitir o novo RG sem pagar nada? Conheça a versão gratuita e a paga

O novo RG já está disponível para emissão e conta com mudanças importantes. Veja como solicitar o documento gratuitamente e quem deve atualizar.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível para emissão em diversos estados brasileiros. O documento reúne o atual RG e o CPF, tornando o processo de identificação mais prático e moderno.

Apesar de ainda não ser obrigatório, quem quiser se adiantar já pode solicitar o novo RG. A troca será obrigatória até 2032. Para quem optar pela versão em cartão plástico, o custo será de R$ 84, mas existe a possibilidade de emitir a versão gratuita.

Até agora, mais de 13,4 milhões de brasileiros já emitiram a CIN. Essa modernização promete facilitar o acesso a informações importantes em um único documento, substituindo o antigo número do RG pelo CPF como identificador único.

Saiba como emitir o novo RG. Confira as principais mudanças, como o custo da versão paga e como tirar de graça. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são as principais mudanças do novo RG?

O novo RG traz diversas mudanças para simplificar e modernizar a identificação dos brasileiros. Entre as novidades:

Substituição da digital do polegar por um QR Code para facilitar a leitura e autenticação;

para facilitar a leitura e autenticação; Exclusão do número do Registro Geral, que agora será substituído pelo CPF ;

; Inclusão de dados adicionais, como: Número da caderneta de vacinação ; Número da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); Registro profissional , como OAB e outros conselhos; NIS (Número de Identificação Social) .

Possibilidade de incluir símbolos que identificam condições como deficiência visual ou auditiva e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suma, as mudanças têm o objetivo de simplificar e unificar a identificação em todo o Brasil, evitando a duplicidade de documentos e modernizando o acesso às informações.

Aproveite e confira:

Como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional?

Para emitir a CIN, é necessário comparecer ao órgão emissor de documentos do seu estado com os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou certidão de casamento;

Menores de 16 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal;

CPF regularizado.

Após apresentar os documentos, o órgão responsável fará a validação do cadastro no sistema do Gov.br. Em seguida, o prazo para a retirada da versão física da CIN será informado.

É importante lembrar que a primeira via do documento é gratuita, mas quem optar pela versão em cartão plástico terá que pagar R$ 84. Para quem deseja economizar, basta solicitar a versão em papel.

Prazo para emissão da CIN

A troca do RG pelo novo modelo não é imediata. O prazo final para todos os brasileiros atualizarem o documento é até o ano de 2032. Por enquanto, a troca não é obrigatória, mas já está disponível em diversos estados para quem quiser adiantar o processo.