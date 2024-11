Leilão da Receita Federal: Rolex, Iphones e muito mais pelo menor preço! Não perca

No dia 3 de dezembro de 2024, às 10h, a Receita Federal realizará mais um leilão eletrônico, oferecendo uma grande variedade de mercadorias apreendidas ou abandonadas.

No dia 3 de dezembro de 2024, às 10h, a Receita Federal realiza mais um leilão eletrônico, oferecendo uma grande variedade de produtos. O evento será conduzido pela Alfândega de Viracopos, localizada em Campinas (SP), e contará com 168 lotes disponíveis para arrematação.

Entre os produtos ofertados, destacam-se smartphones, relógios de luxo, veículos e eletrônicos, com lances iniciais a partir de R$ 900. Os preços dos lotes são significativamente mais baixos do que os do mercado, o que torna o leilão uma excelente oportunidade.

Além disso, o leilão será realizado de forma totalmente online, permitindo a participação de qualquer interessado. Essa modalidade tem se mostrado vantajosa, oferecendo produtos de alta qualidade a preços acessíveis. O evento é aguardado por muitos, especialmente por quem busca itens de luxo ou equipamentos de eletrônica por valores abaixo do mercado.

Garanta produtos de luxo e eletrônicos de ponta por preços imperdíveis no leilão da Receita Federal. Não deixe passar essa oportunidade única! (Foto: Rubens Lima- sobralemrevista.com.br-colunadamanha.com.br)

O que estará à venda no leilão?

Entre os 168 lotes disponíveis, os destaques incluem relógios Rolex, iPhones e outros produtos de luxo, com lances iniciais a partir de R$ 900. Além desses itens de alto valor, também estarão disponíveis eletrônicos, como tablets, notebooks e acessórios.

Os participantes poderão adquirir veículos, peças automotivas, roupas e calçados de marcas renomadas. Todos os itens foram apreendidos ou abandonados durante fiscalizações da Receita Federal, e estão em condições variadas, de novos a usados. A lista completa dos lotes pode ser consultada no portal da Receita Federal.

Como participar do leilão da Receita Federal?

Para participar do leilão, é necessário seguir três etapas principais. A primeira etapa consiste no cadastro no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal. O cadastro é exigido tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, sendo necessário para pessoas físicas o uso de um certificado digital para acessar a plataforma.

Após o cadastro, os participantes devem consultar os lotes disponíveis e enviar suas propostas iniciais. Essa fase ocorre antes do leilão, e os participantes selecionados poderão fazer lances ao vivo no evento.

Passo a passo: como fazer os lances no leilão?

No dia do leilão, os participantes aprovados na fase de propostas poderão participar da fase de lances ao vivo. Para garantir a arrematação do lote desejado, o participante precisa oferecer o maior lance, desde que o valor seja igual ou superior ao valor inicial estipulado pela Receita Federal.

O leilão ocorre em tempo real e os vencedores terão que pagar o valor total do lote em até 24 horas após o encerramento do evento, com algumas categorias permitindo o parcelamento.

Regras importantes do leilão da Receita Federal

O pagamento do valor final do lote deve ser realizado em até 24 horas após o término do leilão. Algumas categorias de produtos oferecem a possibilidade de parcelamento, mas os custos logísticos para retirada dos itens são de responsabilidade do comprador.

Além disso, os participantes devem observar que pessoas físicas só podem adquirir produtos para uso pessoal, enquanto pessoas jurídicas podem comprar produtos para revenda. O uso do certificado digital é obrigatório para o processo de cadastro e participação no leilão.

Principais produtos disponíveis no leilão de Dezembro

Entre os principais itens que estarão disponíveis no leilão, destacam-se:

Relógios de luxo, como Rolex e Tag Heuer.

Smartphones, incluindo iPhones e modelos de outras marcas.

Eletrodomésticos e acessórios de uso pessoal e comercial.

Veículos apreendidos em diferentes condições.

Equipamentos industriais e ferramentas.

Roupas, calçados e acessórios de marcas internacionais.

Peças automotivas e materiais de construção.

Por que os preços são tão atrativos?

Os preços dos produtos no leilão são bastante abaixo do mercado devido à natureza dos itens: são apreensões ou abandonos realizados pela Receita Federal. O objetivo da Receita não é gerar lucro com a venda, mas sim liberar espaço nos depósitos e arrecadar recursos para o Tesouro Nacional.

Isso permite que os itens sejam vendidos por valores significativamente inferiores aos preços encontrados no mercado regular, oferecendo grandes oportunidades para os interessados.

Benefícios e cuidados ao participar do leilão

Participar de um leilão da Receita Federal pode ser extremamente vantajoso, mas exige cuidados e atenção aos detalhes. É fundamental consultar as descrições dos produtos e os valores mínimos dos lotes antes de fazer a oferta.

Os compradores devem estar cientes de que não há garantia ou possibilidade de devolução dos itens adquiridos. Portanto, é importante avaliar cada lote com cautela, especialmente quando se trata de produtos de maior valor, como veículos e itens de luxo.

Considerações logísticas: retirada e transporte dos produtos

A retirada dos itens adquiridos no leilão deve ser feita no local indicado pela Receita Federal. A maioria dos itens estará armazenada nos depósitos de Viracopos, em Campinas (SP), mas outros locais podem ser designados dependendo do lote.

O transporte e a retirada dos produtos são de responsabilidade do comprador, que também deverá cumprir os prazos estabelecidos para evitar multas ou perda do item. A Receita Federal alerta para a necessidade de planejar bem a logística, considerando os custos de transporte e as datas limite para retirada.

Expectativas para o leilão de Dezembro

O leilão da Receita Federal de dezembro é tradicionalmente um dos mais movimentados do ano. Com a aproximação das festas de fim de ano, a procura por presentes e itens de consumo tende a aumentar.

Produtos como relógios de luxo e smartphones, com lances iniciais mais baixos, devem atrair grande interesse, tornando a competição intensa. Os compradores devem estar preparados para agir rapidamente e oferecer lances vantajosos durante o evento.

