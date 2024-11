Áudios do WhatsApp podem virar texto: veja como usar a nova função

WhatsApp lança função que transforma áudios em texto. Saiba como ativar e alternativas para quem ainda não recebeu a novidade.

O WhatsApp começou a liberar uma nova função que transforma mensagens de áudio em texto. O recurso foi lançado na última quinta-feira (21) e promete ajudar quem prefere ler o conteúdo das mensagens em vez de ouvir as gravações.

De acordo com a plataforma, a novidade será disponibilizada para todos os usuários nas próximas semanas. Para muitos, essa atualização é útil em situações em que ouvir áudios não é prático, como em ambientes barulhentos ou momentos em que o silêncio é necessário.

Com essa função, é possível entender rapidamente o que foi dito sem precisar reproduzir o áudio. As transcrições são feitas diretamente no celular e são protegidas por criptografia de ponta a ponta, garantindo privacidade total. O WhatsApp informou que nem mesmo a empresa pode acessar o conteúdo transcrito.

Descubra como transformar áudios do WhatsApp em texto com o novo recurso do app e outras ferramentas disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Áudios do WhatsApp podem virar texto para todos os usuários?

Inicialmente, o recurso estará disponível apenas em alguns idiomas. A previsão é de que seja expandido para outras línguas nos próximos meses.

Veja como ativar a função no WhatsApp:

Abra as Configurações do aplicativo.

do aplicativo. Clique na opção Conversas .

. Selecione Transcrição de mensagens de voz e ative a função.

e ative a função. Escolha o idioma que será utilizado.

Depois de ativar a opção, é só pressionar a mensagem de voz recebida e selecionar Transcrever. O texto será gerado automaticamente, permitindo que você leia o conteúdo da gravação.

Aproveite para conferir:

Alternativas enquanto o recurso não chega

Caso a função ainda não esteja disponível no seu aplicativo, existem ferramentas externas que podem ajudar a transformar áudios em texto. Confira algumas opções:

ViraTexto : Salve o número (31) 97228-0540 no seu celular. Encaminhe o áudio que deseja transcrever para o contato, e ele retornará o texto em português. A ferramenta suporta mensagens de até 4 minutos.

: Salve o número no seu celular. Encaminhe o áudio que deseja transcrever para o contato, e ele retornará o texto em português. A ferramenta suporta mensagens de até 4 minutos. LuzIA : Com o número (11) 97255-3036 , essa ferramenta utiliza inteligência artificial para transcrever áudios de até 10 minutos.

: Com o número , essa ferramenta utiliza inteligência artificial para transcrever áudios de até 10 minutos. Zapia: Salve o número (11) 3230-2407. Essa alternativa não tem limite de duração para os áudios, mas o tempo de processamento será maior para mensagens mais longas.

Para usar qualquer uma dessas opções, adicione o número da ferramenta à sua lista de contatos. Pressione o áudio no WhatsApp, clique na seta para encaminhar e envie a mensagem para o contato correspondente. Em poucos segundos, você receberá a transcrição da gravação.

Por fim, as soluções mencionadas são úteis enquanto o recurso oficial do WhatsApp não é liberado para todos. Mesmo após a atualização, podem ser boas opções para quem precisa transcrever mensagens mais longas ou com maior flexibilidade.