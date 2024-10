BPC aprovado mas avaliação social não; o que fazer agora? Tudo aqui

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um importante auxílio financeiro concedido pelo INSS a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem como objetivo oferecer suporte econômico a indivíduos que não conseguem garantir seu próprio sustento. No entanto, muitos solicitantes enfrentam um dilema comum: a aprovação da avaliação médica, enquanto a avaliação social é negada, o que gera confusão e incerteza sobre como proceder.

Essa situação pode ser alarmante, pois a negativa de uma das avaliações pode deixar os beneficiários em dúvida sobre seus direitos e opções. É fundamental que eles compreendam que a negativa não significa o fim da solicitação do BPC. Existem alternativas viáveis para contestar essa decisão e garantir o auxílio.

Neste artigo, apresentaremos orientações detalhadas sobre como agir após a negativa da avaliação social. Além disso, abordaremos a importância de cada etapa do processo de solicitação do BPC, proporcionando clareza e confiança aos beneficiários em sua busca por assistência.

Mesmo diante da negativa em uma das avaliações do BPC, é crucial entender que existem caminhos para recorrer e garantir o suporte necessário para sua dignidade e bem-estar.

Como funcionam as avaliações do BPC

Para garantir que o BPC seja destinado apenas a quem realmente precisa, o INSS realiza uma análise cuidadosa que se divide em duas etapas: a avaliação médica e a avaliação social.

Cada uma dessas etapas possui critérios específicos, sendo que a combinação dos resultados é o que determina a concessão do benefício. Por isso, é crucial compreender o que cada avaliação abrange e como elas se inter-relacionam.

Avaliação médica

A avaliação médica é conduzida por um perito do INSS, cuja função é verificar se o solicitante possui alguma deficiência que o incapacite parcial ou totalmente para o trabalho. Durante essa avaliação, o perito analisa documentos médicos e exames, além de realizar uma consulta presencial.

O foco está em identificar se a deficiência, que pode ser física, sensorial, mental ou intelectual, impacta significativamente a vida cotidiana e a capacidade profissional do solicitante.

A aprovação nesta etapa é fundamental, pois é o primeiro passo para seguir com a solicitação do BPC. Contudo, é importante ressaltar que a aprovação na avaliação médica não garante o recebimento do benefício, sendo necessária também a aprovação na avaliação social.

Avaliação social

A avaliação social é realizada por um assistente social do INSS e tem como objetivo avaliar a situação socioeconômica da família do solicitante.

Nesse processo, o INSS analisa a renda per capita familiar, que deve ser inferior a um quarto do salário mínimo vigente, além de examinar as condições de moradia, o acesso a serviços básicos e a composição familiar. O resultado dessa avaliação é determinante para comprovar a vulnerabilidade econômica da família.

Caso o INSS identifique que a renda ou as condições socioeconômicas não atendem aos critérios exigidos, a avaliação social pode ser negada. Essa negativa pode gerar preocupações e incertezas para os solicitantes que dependem do BPC para garantir sua subsistência.

O que fazer se o BPC for negado?

Se você teve sua avaliação médica aprovada, mas a avaliação social negada, ou vice-versa, é importante saber que você tem o direito de recorrer da decisão do INSS.

O processo de recurso é uma etapa crucial para garantir que sua solicitação seja revisada adequadamente. A seguir, descrevemos os passos que podem ser seguidos para dar continuidade ao processo:

Passo 1: Solicite o recurso

O primeiro passo é acessar o portal “Meu INSS”(https://www.gov.br/inss/pt-br/) ou visitar uma agência do INSS. É fundamental que você explique sua intenção de contestar a parte do benefício que foi negada, seja a avaliação médica ou a avaliação social. Essa comunicação inicial é importante para dar seguimento ao processo de recurso.

Passo 2: Reúna a documentação necessária

É essencial reunir todos os documentos que comprovem sua situação atual. Para a avaliação médica, você pode apresentar laudos médicos adicionais, exames recentes e qualquer outro documento que demonstre a gravidade da sua condição de saúde. Já para a avaliação social, reúna comprovantes de renda, informações sobre sua moradia e quaisquer documentos que atestem a vulnerabilidade econômica da sua família.

Passo 3: Formalize o recurso

Depois de reunir a documentação, o próximo passo é formalizar o recurso. No portal “Meu INSS”, há uma seção específica para “Recurso”, onde você poderá anexar todos os documentos necessários e justificar por que acredita que a decisão deve ser revista. É importante ser claro e objetivo nas informações apresentadas.

Passo 4: Acompanhe a análise do recurso

Após a formalização do recurso, é necessário aguardar a nova análise por parte do INSS. O prazo para uma resposta pode variar, mas você pode acompanhar o status do seu recurso tanto pelo portal “Meu INSS” quanto pela Central de Atendimento 135. Essa etapa é crucial, pois a resposta do INSS pode determinar o próximo passo a ser seguido.

Possibilidade de recurso judicial

Se, após seguir todos os passos, o INSS mantiver a negativa, você ainda pode recorrer à Justiça para solicitar o benefício.

Muitas pessoas que enfrentaram a negativa do BPC conseguiram reverter a decisão judicialmente, especialmente quando apresentam provas robustas sobre sua situação médica e socioeconômica.

Um advogado especializado pode ajudar nesse processo, aumentando as chances de sucesso na obtenção do benefício.

Ter a aprovação em uma das avaliações do BPC e a negativa na outra pode ser desanimador, mas é fundamental entender que há caminhos para recorrer. Manter-se informado e seguir os passos adequados pode fazer a diferença na obtenção do Benefício de Prestação Continuada.

O BPC é um suporte essencial para muitos cidadãos em situação de vulnerabilidade, e lutar por ele é um direito. Se você se encontra nessa situação, não hesite em buscar ajuda e informação para garantir o suporte necessário para a sua dignidade e bem-estar.

