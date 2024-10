Teletransporte; chega de sofrer por amor à distância, a solução chegou

Adeus às barreiras da distância? Conheça a nova tecnologia de “teletransporte” que promete revolucionar as comunicações à distância

A startup norte-americana Proto está à frente de uma inovação tecnológica que pode transformar a maneira como interagimos à distância. Recentemente, a empresa lançou o que descreve como “a primeira plataforma de comunicações holográficas do mundo”.

Essa tecnologia, que cria a ilusão de teletransporte, permite a transmissão de imagens 3D de pessoas em tamanho real, por meio de uma caixa equipada com espelhos gráficos inteligentes. Embora não se trate de um holograma propriamente dito, a ilusão tridimensional é convincente, sendo construída a partir de sombras e reflexos que enganam o cérebro, fazendo-o acreditar que uma pessoa está presente fisicamente.

A Proto oferece dois modelos principais de comunicação holográfica, Proto Epic e Proto Luma, com preços entre US$ 29.000 e US$ 65.000, além de uma versão menor por US$ 5.900. A tecnologia utiliza câmeras 4K para transmissões ao vivo ou gravações, sendo adotada por grandes empresas como Amazon e Siemens. A empresa também oferece aluguel mensal dos dispositivos por US$ 2.500.

“A tecnologia de ‘teletransporte’ da Proto transforma a distância em apenas um detalhe, aproximando corações e revolucionando a comunicação à distância.”(Foto: Stocklekkies/Shutterstock /noticiasmanha.com.br).

Novas possibilidades para o futuro

Embora a Proto, por enquanto, esteja focada em clientes empresariais, há planos para tornar a tecnologia mais acessível. Segundo o fundador e CEO da empresa, David Nussbaum, em breve será possível encontrar versões menores e mais econômicas das caixas holográficas, voltadas ao uso doméstico. A estimativa é que esses modelos sejam comercializados por menos de US$ 1.000 (aproximadamente R$ 5.400).

Para Nussbaum, a inovação proporcionada pela Proto oferece uma experiência de comunicação mais imersiva e autêntica, comparada às tradicionais videochamadas. Em entrevista à CNN americana, ele afirmou: “Você me vê como se eu estivesse realmente aqui.

Isso torna a nossa conversa muito mais envolvente e autêntica.” Esse é um dos principais argumentos da empresa para conquistar o mercado, que já está habituado às soluções de videoconferência, como Zoom e Microsoft Teams.

Implementações globais: aeroportos, hotéis e universidades

A inovação da Proto já começou a ser implementada em alguns dos principais pontos comerciais e institucionais ao redor do mundo. Um exemplo é o aeroporto JFK, em Nova York, onde as caixas holográficas foram instaladas para oferecer serviços de comunicação aos passageiros.

No luxuoso hotel Beverly Wilshire, em Beverly Hills, na Califórnia, as caixas também estão sendo utilizadas para serviços personalizados. Além disso, um hotel na Escandinávia começou a empregar a tecnologia “teletransporte” para a exibição de publicidade interativa.

O setor educacional está adotando a tecnologia da Proto, com parcerias em universidades renomadas como MIT, Stanford e Loughborough. A inovação permite que palestrantes de diversas partes do mundo se “teletransportem” para salas de aula por meio de transmissões holográficas. Em testes, alunos relataram uma sensação de copresença, como se o palestrante estivesse fisicamente presente. Isso está tornando as interações acadêmicas mais imersivas e autênticas.

A nova fronteira da medicina e das relações pessoais com o “teletransporte”

Outro setor que pode se beneficiar dessa tecnologia é o da saúde. As caixas da Proto estão sendo avaliadas como uma solução para conectar médicos a locais remotos, oferecendo consultas virtuais com maior sensação de proximidade.

Em áreas de difícil acesso, essa tecnologia de “teletransporte” pode representar um grande avanço no atendimento médico, permitindo que especialistas façam diagnósticos e consultem pacientes sem a necessidade de deslocamento físico.

O CEO da Proto, David Nussbaum, usa a tecnologia em sua vida pessoal para conectar seus filhos em Los Angeles aos pais em Nova Jersey, separados por 3.000 milhas. Ele destacou como a experiência permite superar a distância, proporcionando uma conexão familiar mais próxima e imersiva. Nussbaum vê isso como um vislumbre do futuro da comunicação pessoal.

Confira também:

Expectativas futuras para o teletransporte

A promessa da Proto é clara: trazer uma experiência de comunicação mais realista, seja em ambientes corporativos, educacionais ou pessoais.

Com a crescente demanda por soluções que aproximem as pessoas, mesmo à distância, a empresa parece estar posicionada para liderar o mercado de interações virtuais no futuro próximo.

À medida que a tecnologia se torna mais acessível e os custos diminuem, a expectativa é que essa forma de comunicação se popularize cada vez mais, mudando, de maneira significativa, a forma como as pessoas se relacionam e interagem globalmente.

Assista: