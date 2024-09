Resultado do perícia médica demorando? Novo prazo pelo INSS é confirmado; confira

Os segurados que passam por perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) costumam enfrentar momentos de ansiedade enquanto aguardam o resultado.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente novos prazos para a entrega dos resultados de perícias médicas, com o objetivo de agilizar o processo. A expectativa é que os beneficiários recebam a resposta em um curto espaço de tempo, reduzindo a espera.

No entanto, muitos segurados relatam que o tempo de análise pode ser maior que o previsto, causando frustração. Em alguns casos, a demora prolongada compromete o acesso a benefícios essenciais para a subsistência dos cidadãos.

Diante dessa realidade, é importante entender como funciona o processo de análise das perícias médicas no INSS. Além disso, conhecer as medidas possíveis para resolver ou minimizar os impactos da demora é fundamental para quem depende desses serviços.

Qual o prazo para o resultado da perícia médica?

O INSS, em condições normais, promete disponibilizar o resultado da perícia médica no mesmo dia em que ela é realizada. O prazo comum é até as 21h do dia da perícia, permitindo que os segurados consultem o resultado tanto pelo site do Meu INSS quanto pelo aplicativo oficial.

Essa facilidade tem o objetivo de agilizar o acesso às informações e evitar a necessidade de visitas presenciais às agências do Instituto. No entanto, é importante ter em mente que esse prazo pode variar de acordo com a complexidade do caso.

Algumas perícias exigem análises mais detalhadas, especialmente quando envolvem condições de saúde graves ou múltiplas doenças. Nessas situações, o prazo de resposta pode se estender por dias ou até semanas. Além disso, a falta de documentação adequada ou falhas no envio de informações por parte do segurado também podem causar atrasos.

O que fazer se o resultado não for liberado no prazo?

Se o resultado da perícia médica não for liberado dentro do prazo estipulado pelo INSS, é fundamental que o segurado adote algumas medidas para acompanhar de perto sua solicitação. A primeira orientação é acessar o portal Meu INSS ou o aplicativo para verificar o andamento do pedido.

Caso o sistema não forneça informações atualizadas, o segurado deve entrar em contato diretamente com o INSS por meio dos canais de atendimento, como a central telefônica 135 ou o chat online no site.

Além disso, em casos de demora excessiva, a recomendação é formalizar uma reclamação junto à Ouvidoria do INSS. Esse procedimento pode acelerar a análise, uma vez que o órgão passa a ter ciência de que o segurado está ciente dos seus direitos e busca uma solução rápida para o problema.

Quando recorrer à assistência jurídica?

Se, após todas essas tentativas, o segurado ainda não obtiver uma resposta, uma alternativa é buscar auxílio jurídico. Advogados especializados em direito previdenciário podem orientar sobre as melhores estratégias para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo INSS.

Em muitos casos, a demora na liberação dos benefícios pode prejudicar o segurado financeiramente, e a atuação de um advogado pode ser fundamental para resolver a questão de forma mais célere.

A assistência jurídica pode ser acionada tanto para interpor recursos administrativos quanto para ingressar com ações judiciais contra o INSS, caso o tempo de espera ultrapasse os limites aceitáveis. É importante lembrar que, ao optar pela via judicial, o processo pode ser mais longo, mas pode resultar em decisões favoráveis ao segurado, como a liberação retroativa dos valores devidos.

Causas da demora: greve e falta de estrutura no INSS

Embora o INSS tenha estabelecido prazos para a liberação dos resultados das perícias médicas, diversas circunstâncias têm contribuído para a ampliação desse tempo de espera. Um dos principais motivos é a greve dos servidores, que tem impactado diretamente o funcionamento das agências e a análise dos pedidos.

A paralisação resulta em um acúmulo de processos e, consequentemente, no aumento da fila de espera para a concessão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte. Além da greve, outro fator que contribui para a morosidade no atendimento é a falta de estrutura adequada do INSS.

Nos últimos anos, o órgão tem enfrentado uma escassez de recursos humanos e tecnológicos, o que dificulta o processamento eficiente das demandas dos segurados. A falta de servidores e a sobrecarga de trabalho comprometem o fluxo de análise dos benefícios, aumentando ainda mais o tempo de resposta para quem precisa de uma decisão rápida.

Alternativas para minimizar a espera

Diante desse cenário de atrasos, os segurados podem adotar algumas medidas preventivas para evitar ou, pelo menos, minimizar a demora na análise dos seus pedidos. A primeira delas é garantir que toda a documentação exigida esteja completa e devidamente enviada.

Isso inclui laudos médicos atualizados, exames complementares, relatórios detalhados sobre o estado de saúde e qualquer outro documento que possa acelerar a perícia.

Outra alternativa é acompanhar regularmente o andamento do processo pelo Meu INSS, evitando surpresas com a falta de informações ou possíveis erros no envio dos documentos. Manter-se informado sobre as novidades e os prazos estabelecidos pelo INSS também é essencial para que o segurado não perca prazos e possa recorrer a tempo, caso necessário.

Em resumo, o prazo para a liberação do resultado da perícia médica do INSS, em condições normais, é de algumas horas após a realização do exame. No entanto, fatores como a complexidade do caso, a falta de documentos ou problemas no processamento podem estender esse prazo.

Para garantir que o processo corra de maneira ágil, é fundamental que o segurado acompanhe de perto o andamento do pedido e, se necessário, recorra a medidas administrativas e jurídicas para garantir seus direitos.

