Libere seu crédito: 5 dicas para contratar seu Consignado sem margem

Muitas pessoas que optam pelo empréstimo consignado enfrentam um desafio comum: a falta de margem disponível para novos financiamentos.

A falta de margem consignável pode ser um obstáculo considerável para quem precisa contratar novos empréstimos. Essa situação pode complicar o gerenciamento de dívidas existentes, tornando a vida financeira ainda mais desafiadora. Por isso, é fundamental que os beneficiários compreendam o conceito de margem consignável e as opções disponíveis para liberá-la.

Entender como funciona a margem consignável é crucial para a administração adequada das finanças pessoais. Essa margem representa o limite que o tomador pode comprometer de sua renda com descontos automáticos. Compreender esse aspecto pode fazer toda a diferença na hora de buscar crédito.

Além disso, conhecer as alternativas para liberar essa margem pode ajudar na obtenção de novos financiamentos. Se você já enfrenta dificuldades financeiras, saber como gerenciar sua margem consignável é uma habilidade valiosa.

O que é a margem consignável?

A margem consignável é o limite máximo da renda mensal líquida que um trabalhador pode comprometer com descontos automáticos em folha de pagamento. De acordo com as regras do INSS, esse limite é fixado em até 35% da renda, sendo 30% destinado a empréstimos consignados tradicionais e 5% a operações de cartão de crédito consignado.

A margem consignável assegura que o segurado tenha recursos para despesas essenciais, mesmo ao contrair dívidas. O empréstimo consignado é uma opção favorável para servidores, aposentados e pensionistas, oferecendo taxas de juros reduzidas. O desconto direto em folha minimiza o risco de inadimplência, tornando essa modalidade atrativa para as instituições financeiras.

No entanto, quando a margem consignável está totalmente utilizada, o tomador de crédito pode enfrentar dificuldades em obter novos empréstimos ou refinanciar dívidas já existentes. Por isso, é crucial explorar formas de liberar essa margem e facilitar o acesso a novos financiamentos.

Como Liberar a Margem Consignável?

Existem várias estratégias que podem ajudar a liberar a margem consignável para a contratação de novos empréstimos ou para o refinanciamento de dívidas já existentes.

A seguir, estão algumas das opções mais eficazes:

1. Quitação de Dívidas Existentes

A maneira mais direta de liberar a margem é quitando os empréstimos consignados atuais. Isso pode ser feito em dia ou até mesmo em atraso.

Ao reduzir o valor da dívida, você automaticamente libera espaço na margem consignável, permitindo que novos empréstimos sejam contratados. Para verificar o saldo devedor, é possível consultar diretamente a instituição financeira responsável pelo consignado.

2. Cancelamento do Contrato de Empréstimo

Caso o contrato de consignado seja recente, o tomador pode solicitar o cancelamento em até 7 dias após a averbação do contrato.

Nesse cenário, o tomador deve devolver integralmente o valor recebido. Ao cancelar o empréstimo, a margem consignável retorna ao seu estado anterior, possibilitando a contratação de novos contratos.

3. Refinanciamento do Contrato de Empréstimo

Outra opção viável é o refinanciamento, que permite ao tomador alongar o prazo de pagamento ou reduzir o valor das parcelas. Com essa estratégia, o valor mensal de desconto pode diminuir, liberando parte da margem consignável.

Essa abordagem é particularmente útil para quem deseja aliviar a pressão das parcelas no orçamento e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novos financiamentos.

4. Portabilidade do Empréstimo Consignado

A portabilidade é uma alternativa que permite transferir a dívida de um banco para outro que ofereça condições mais favoráveis, como juros mais baixos. Essa mudança pode resultar em uma redução significativa no valor da dívida, liberando, assim, parte da margem consignável.

No entanto, é fundamental ter cuidado, pois a portabilidade mal planejada pode aumentar o saldo devedor e, em casos extremos, levar à negativação do tomador de crédito.

5. Reavaliação das Condições do Empréstimo

Finalmente, é aconselhável que o tomador reavalie as condições do seu empréstimo atual. Em alguns casos, renegociar os termos com a instituição financeira pode resultar em condições mais favoráveis, que possibilitem a liberação da margem.

Essa abordagem não só ajuda a manter os pagamentos em dia, mas também melhora a saúde financeira do tomador.

É importante ressaltar que cada convênio pode ter regras específicas para a liberação da margem consignável. O tempo necessário para essa liberação pode variar, podendo levar até 5 dias úteis após a quitação da dívida.

Portanto, é fundamental que os segurados analisem cuidadosamente cada alternativa disponível e escolham a estratégia que melhor se adapta às suas necessidades.

Ao conhecer as opções para liberar a margem consignável, os tomadores de crédito podem tomar decisões mais informadas e evitar complicações financeiras no futuro. Assim, ter um planejamento financeiro adequado não apenas permite o acesso a novos empréstimos, mas também contribui para uma gestão eficaz das finanças pessoais.

