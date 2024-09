Você sabia? as 3 doenças que te colocam na fila da aposentadoria garantida; vem ver

A concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode ser uma questão crucial para muitos trabalhadores que enfrentam problemas de saúde.

Algumas doenças têm o potencial de facilitar esse processo, proporcionando acesso a benefícios de forma mais ágil e eficaz. Neste artigo, você conhecerá as condições de saúde que podem colocá-lo na fila para a aposentadoria garantida e quais auxílios estão disponíveis.

O INSS fornece suporte financeiro a trabalhadores que não podem realizar suas atividades laborais devido a doenças ou incapacidades. Essa instituição é crucial para a proteção social, assegurando recursos a quem enfrenta dificuldades por motivos de saúde. Assim, garante um amparo essencial para a subsistência desses cidadãos.

Assim, conhecer as doenças que mais frequentemente resultam na concessão de benefícios é essencial para que os trabalhadores compreendam seus direitos e saibam como proceder em caso de necessidade.

Quais benefícios do INSS estão disponíveis para quem sofre de doenças?

O INSS oferece diferentes tipos de benefícios para aqueles que não conseguem mais exercer suas atividades profissionais em decorrência de doenças ou incapacidades.

Esses auxílios variam conforme a natureza da condição de saúde, o tempo estimado de afastamento e a gravidade da situação. Os benefícios mais comuns incluem o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente.

Auxílio-doença

O auxílio-doença é destinado aos trabalhadores que precisam se afastar temporariamente de suas funções devido a problemas de saúde. Para ter direito a esse benefício, o trabalhador deve comprovar a incapacidade por meio de uma perícia médica realizada pelo INSS.

É importante lembrar que, para acessar o auxílio-doença, é necessário ter cumprido uma carência mínima de 12 contribuições mensais, exceto em casos de doenças graves, que estão isentas desse requisito.

Aposentadoria por invalidez

Já a aposentadoria por invalidez é concedida a aqueles que, após avaliação médica, são considerados permanentemente incapazes de trabalhar. Nesse caso, o trabalhador não pode retornar às suas funções, mesmo após tratamento.

Assim como no auxílio-doença, a concessão desse benefício depende de uma perícia realizada pelo INSS e do cumprimento da carência exigida.

Auxílio-acidente

Outra modalidade é o auxílio-acidente, que beneficia segurados que, após um acidente ou doença, apresentam sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho, mas não os incapacitam totalmente.

Esse auxílio pode ser concedido mesmo que o trabalhador continue exercendo suas atividades, embora com limitações. Importante destacar que o auxílio-acidente é de caráter indenizatório e pode ser acumulado com o salário do trabalhador.

Quais doenças estão mais associadas à concessão de benefícios do INSS?

Diversas condições de saúde podem levar à concessão de benefícios do INSS, especialmente aquelas que afetam a mobilidade ou provocam dores crônicas. Entre as doenças mais comuns que resultam na concessão de auxílio estão:

Hérnia de disco: Considerada uma das principais causas de afastamento do trabalho, essa condição provoca dores intensas na coluna, limitando a mobilidade e a qualidade de vida do trabalhador. Problemas no joelho: Condições como artrose ou lesões ligamentares podem comprometer significativamente a locomoção, tornando difícil para o trabalhador desempenhar suas funções de forma adequada. Problemas nos ombros: Lesões nos tendões ou músculos do ombro são frequentes, especialmente em profissões que exigem esforços repetitivos, como atividades manuais ou esportivas.

Essas condições de saúde não apenas impactam a capacidade de trabalho, mas também podem afetar a vida pessoal dos segurados. Muitas vezes, os trabalhadores que lidam com essas doenças enfrentam dificuldades em realizar atividades diárias, o que torna ainda mais importante conhecer seus direitos e buscar a assistência necessária.

A importância de estar informado sobre os direitos

Entender as doenças que podem levar à concessão de benefícios do INSS é fundamental para trabalhadores que enfrentam problemas de saúde. Além de permitir o acesso a recursos financeiros, essa informação capacita os segurados a reivindicarem seus direitos de maneira adequada.

Portanto, é aconselhável que os trabalhadores conheçam as etapas necessárias para solicitar esses benefícios. Isso inclui a preparação da documentação exigida e o agendamento da perícia médica, que é um passo crucial no processo. O acesso ao site ou aplicativo do Meu INSS facilita a consulta sobre a situação do benefício e a atualização de dados pessoais.

Além disso, contar com o suporte de profissionais especializados, como advogados ou consultores previdenciários, pode ser um diferencial importante. Eles ajudam a orientar os trabalhadores sobre como proceder em situações específicas, garantindo que todos os direitos sejam respeitados e que os benefícios sejam acessados de forma correta e eficiente.

O papel do INSS na proteção financeira de trabalhadores afastados por doenças

A compreensão sobre as doenças que permitem a concessão de benefícios do INSS e a disposição para buscar a informação necessária são passos fundamentais para garantir a proteção social de trabalhadores que enfrentam condições adversas.

Com essa consciência, é possível assegurar um futuro mais seguro e tranquilo, independentemente das dificuldades de saúde que possam surgir ao longo da vida.

