Retorno do horário de verão no Brasil; será verdade? Saiba agora

A discussão sobre a possível volta do horário de verão no Brasil ganhou força recentemente.

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) recomendou ao governo que considerasse a implementação do horário de verão a partir de 2024. Esta proposta, que visa otimizar o uso da energia elétrica, será debatida com diversos setores antes de uma decisão final.

A recomendação do CMSE, respaldada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), sugere que o retorno do horário de verão seria um passo prudente e viável. A ideia é que essa mudança possa ser um instrumento eficaz na gestão do consumo energético, especialmente em um cenário onde o uso de energia solar está em ascensão.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou em coletiva que a decisão final caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deverá ser tomada em até dez dias após o anúncio.

O possível retorno do horário de verão em 2024 visa reduzir o consumo energético e gerar economia, mas ainda depende de uma decisão técnica e política do governo.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Respostas econômicas e ambientais

Um dos principais objetivos do retorno do horário de verão é deslocar o pico de consumo elétrico para horários que coincidam com uma maior geração solar. Isso pode reduzir a necessidade de acionar usinas termelétricas, que são conhecidas por serem mais caras e poluentes.

Silveira estima que a adoção do horário de verão poderia gerar uma economia de cerca de R$ 400 milhões. No entanto, ele também expressou que ainda não está totalmente convencido sobre a necessidade da medida.

“Há uma tranquilidade em relação ao abastecimento energético. Portanto, precisamos analisar outras alternativas antes de decidir”, afirmou o ministro. Essas alternativas incluem melhorias na infraestrutura elétrica, como o adiantamento de linhas de transmissão e ajustes na operação da usina de Belo Monte.

Uma mudança que afeta a todos

Vale destacar que a discussão sobre o horário de verão não é meramente técnica, mas também política. A implementação dessa mudança impactaria a rotina de milhões de brasileiros, que teriam que se adaptar a um novo regime de horários. Desde que o horário de verão foi abolido em 2019, sob o governo de Jair Bolsonaro, a população se acostumou a um calendário sem essa prática.

Na época, a extinção do horário de verão foi justificada pela percepção de que a economia de energia gerada era mínima em comparação com os incômodos causados à população. A decisão gerou polêmica e divide opiniões até hoje.

Por um lado, alguns argumentam que o horário de verão ajuda a economizar energia e aproveitar melhor a luz do dia. Por outro, há aqueles que acreditam que os benefícios não justificam a alteração nos hábitos diários.

O que está em jogo?

A volta do horário de verão é uma questão complexa que envolve não apenas a economia de energia, mas também a saúde e o bem-estar da população. Mudanças nos horários de atividade podem afetar o sono e a rotina das pessoas, especialmente em um país com dimensões continentais como o Brasil.

Além disso, a alteração das práticas de consumo de energia deve ser considerada dentro de um contexto mais amplo de políticas energéticas sustentáveis.

A expectativa é que a discussão envolva especialistas, ambientalistas e representantes da sociedade civil, buscando um consenso que atenda às necessidades da população e do meio ambiente.

Veja também:

A decisão ainda está em aberto, nos cabe aguardar

O futuro do horário de verão no Brasil está em aberto, e sua implementação dependerá de uma análise cuidadosa das necessidades energéticas do país e dos impactos sociais que essa mudança trará.

Com a recomendação do CMSE em pauta e a decisão final prestes a ser anunciada, os próximos dias serão decisivos para definir se os brasileiros retornarão a mudar os relógios em 2024.

Enquanto isso, a população deve ficar atenta às discussões e participar ativamente desse processo, uma vez que a energia é um recurso essencial que afeta a vida de todos. A volta do horário de verão é apenas um dos muitos desafios que o Brasil enfrenta em sua busca por um sistema energético mais eficiente e sustentável.

Assista: