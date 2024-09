Mude a cor do seu WhatsApp: 11 temas para que você possa deixar o mensageiro do seu jeito

WhatsApp testa nova função de personalização com 11 temas diferentes. Veja como as conversas podem ficar ainda mais customizáveis e atraentes no mensageiro.

O WhatsApp está testando uma nova funcionalidade que permitirá aos usuários personalizarem a cor das conversas com até 11 temas diferentes. A novidade foi introduzida na versão beta 2.24.20.12, liberada recentemente para alguns usuários, e promete trazer mais opções de personalização.

Entre as novidades está a possibilidade de mudar a cor das bolhas de chat e do plano de fundo. Essa atualização é ideal para quem deseja dar um toque único ao mensageiro, deixando o visual das conversas mais atraente.

Entre os temas disponíveis, alguns são desenvolvidos para quem usa o modo escuro em dispositivos Android. Essa personalização torna o WhatsApp ainda mais flexível, atendendo aos diferentes gostos dos usuários, e possibilita uma experiência única ao navegar nas suas conversas.

Agora, vamos explorar as funcionalidades desses 11 temas e o que mais o WhatsApp está planejando para deixar suas conversas mais personalizadas.

Nova atualização do WhatsApp permite mudar a cor das conversas com 11 temas disponíveis. Confira como essa novidade pode personalizar suas mensagens. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funcionam os temas no WhatsApp?

Com essa nova função em teste, o WhatsApp permitirá que os usuários escolham entre 11 temas diferentes para personalizar as conversas.

Esses temas alteram o plano de fundo e também a cor das bolhas de mensagens, criando uma experiência visual completamente nova dentro do aplicativo.

Uma vez escolhido o tema nas configurações, ele será aplicado em todas as conversas de forma automática.

Ainda assim, quem preferir uma personalização ainda maior poderá optar por selecionar um papel de parede da própria galeria de imagens, adicionando um toque pessoal a cada chat.

Confira:

Quais são os temas disponíveis?

Embora os nomes dos 11 temas ainda não tenham sido oficialmente divulgados, sabemos que alguns foram criados especialmente para o modo escuro, otimizando a experiência visual para quem usa essa configuração no Android.

Com isso, as cores ficam mais suaves e menos cansativas aos olhos, o que é um alívio para quem passa muito tempo no aplicativo. Essa atenção ao conforto visual mostra o quanto o WhatsApp tem se esforçado para melhorar a usabilidade da plataforma.

Além disso, os temas em teste variam em tons e estilos, possibilitando que os usuários escolham cores que se adaptem ao seu humor ou gosto pessoal.

Personalização para cada chat

Uma das funcionalidades mais aguardadas é a possibilidade de aplicar os temas a conversas individuais.

De acordo com informações do WABetaInfo, o código do WhatsApp já dá pistas de que em futuras atualizações será possível personalizar chats específicos com temas diferentes.

Essa função permitirá que cada conversa tenha um toque único, garantindo que você possa diferenciar facilmente as conversas mais importantes.

Vale lembrar que, mesmo com a personalização individual das conversas, apenas o usuário que definiu o tema verá as mudanças. Isso garante uma experiência personalizada sem comprometer a privacidade ou a visão dos outros participantes do chat.

Quando o recurso será liberado?

Atualmente, os temas estão disponíveis apenas para usuários que participam do programa beta do WhatsApp, e ainda não há uma data definida para que o recurso chegue à versão estável do aplicativo.

Essa fase de testes serve para identificar possíveis bugs e realizar ajustes antes de ser liberado ao público em geral.

Contudo, se você deseja testar as novidades antes de todo mundo, pode se inscrever no programa beta do WhatsApp, disponível na Google Play Store. Mas lembre-se de que, por ser uma versão de testes, o aplicativo pode apresentar falhas temporárias.

Resumo das novidades dos temas no WhatsApp

11 temas disponíveis que alteram tanto o plano de fundo quanto a cor das bolhas de conversa.

que alteram tanto o plano de fundo quanto a cor das bolhas de conversa. Alguns temas são exclusivos para o modo escuro, proporcionando maior conforto visual.

proporcionando maior conforto visual. Personalização automática em todas as conversas, mas com a opção de escolher um papel de parede personalizado da galeria.

em todas as conversas, mas com a opção de escolher um papel de parede personalizado da galeria. Possibilidade futura de aplicar temas a conversas individuais, permitindo uma experiência de chat ainda mais personalizada.

permitindo uma experiência de chat ainda mais personalizada. Recurso em fase beta, com previsão de lançamento futuro para a versão estável do WhatsApp.

